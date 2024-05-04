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    Протечка в Михайловском театре устранена, но нужно время на просушку

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    Причиной протечки в Михайловском театре в Петербурге стала сработавшая нештатно система пожаротушения. Об этом 4 мая сообщается в телеграм-канале учреждения.

    В результате произошел выброс воды на сценический комплекс. Кадры, на которых виден примерный масштаб проблемы, театр опубликовал ранее.

    Сейчас последствия аварии устранены, но специалистам нужно время на просушку оборудования, коммуникаций и проверку их работы. В связи с этим показ спектаклей отменяется не только в субботу, но и в воскресенье, 5 мая.

    «Мы вынуждены отменить сегодня и завтра, 4 и 5 мая, спектакли «Баядерка» и «Конёк-Горбунок» в 13 и 18 часов, — сообщили в театре. — Прежде всего мы заботимся о вашей безопасности. Признательны вам за понимание!»

    Зрителям автоматически вернут деньги за билеты.

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