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17.07.2020 10:30
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«Вне зависимости от политической ситуации, идет рост заболеваемости». В протестном Хабаровске могут ввести коронавирусные ограничения

Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю допустила введение коронавирусных ограничений из-за роста числа заболевших в регионе.

«Мы наблюдаем продолжающий рост распространения заболеваемости <...> Если ухудшается санитарно-эпидемиологическая ситуация, если мы видим рост заболевания, то мы можем вернуть назад ограниченительные меры [которые до этого были отменены]», — заявила 17 июля Татьяна Зайцева в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, наиболее активно заболевание распространяется в столице края, где «уже регистрируют порядка 80 % всех случаев». Зайцева отмечает, что необходима самоизоляция для граждан старше 65 лет. Также в ведомстве подчеркнули важность запрета на проведение массовых мероприятий.

Она также добавила, что «вне зависимости от политической ситуации, у нас идет рост заболеваемости».

С начала пандемии в регионе было выявлено 5 754 случая COVID-19.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Ему вменяют организацию убийств предпринимателей и подготовку к ним. Высокий пост как кандидат от ЛДПР он занял в 2018 году, опередив соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев.

После описанных выше событий хабаровчане вышли на акции протеста, которые продолжались несколько дней.

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Комментарии (8)

gencon
А за организацию парада и выборов кто сядет?
Петр Петров
Закручивайте сильнее, бахнет громче!
Это с детства всем известно
Vara13
сделаем все дружно вид, как будто поверили, что эта мера не связана с митингами....
🤦‍♀️ну когда вы прозреете, люди уже не такие глупые и забитые
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