«Вне зависимости от политической ситуации, идет рост заболеваемости». В протестном Хабаровске могут ввести коронавирусные ограничения

Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю допустила введение коронавирусных ограничений из-за роста числа заболевших в регионе.



«Мы наблюдаем продолжающий рост распространения заболеваемости <...> Если ухудшается санитарно-эпидемиологическая ситуация, если мы видим рост заболевания, то мы можем вернуть назад ограниченительные меры [которые до этого были отменены]», — заявила 17 июля Татьяна Зайцева в интервью телеканалу «Россия 24».