«Вне зависимости от политической ситуации, идет рост заболеваемости». В протестном Хабаровске могут ввести коронавирусные ограничения
Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю допустила введение коронавирусных ограничений из-за роста числа заболевших в регионе.
«Мы наблюдаем продолжающий рост распространения заболеваемости <...> Если ухудшается санитарно-эпидемиологическая ситуация, если мы видим рост заболевания, то мы можем вернуть назад ограниченительные меры [которые до этого были отменены]», — заявила 17 июля Татьяна Зайцева в интервью телеканалу «Россия 24».
По ее словам, наиболее активно заболевание распространяется в столице края, где «уже регистрируют порядка
Она также добавила, что «вне зависимости от политической ситуации, у нас идет рост заболеваемости».
С начала пандемии в регионе было выявлено 5 754 случая COVID-19.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Ему вменяют организацию убийств предпринимателей и подготовку к ним. Высокий пост как кандидат от ЛДПР он занял в 2018 году, опередив соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев.
После описанных выше событий хабаровчане вышли на акции протеста, которые продолжались несколько дней.