Мосгорсуд признал законным арест Фургала. Губернатор заявил, что не одобряет митинги в свою защиту
Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Адвокат главы региона просил освободить своего подзащитного из СИЗО.
«Жалобу защиты на избрание Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения», — огласила решение судья 16 июля (цитата по ТАСС).
Губернатор Хабаровского края принял участие в заседании в режиме видеосвязи из СИЗО. По информации агентства, он назвал свою камеру «местом с плохой аурой», себя — «обезьянкой в клетке», а также посетовал, что администрация следственного изолятора не доставляет ему передачи.
По словам адвоката Фургала, которого цитирует «Интерфакс», глава региона благодарит его жителей за поддержку, но не одобряет массовые выступления.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Ему вменяют организацию убийств предпринимателей и подготовку к ним. Высокий пост как кандидат от ЛДПР он занял в 2018 году, опередив соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев.
После описанных выше событий хабаровчане вышли на акции протеста, которые продолжались несколько дней. Ранее сообщалось, что Фургал о них не знал.