Мосгорсуд признал законным арест Фургала. Губернатор заявил, что не одобряет митинги в свою защиту

Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Адвокат главы региона просил освободить своего подзащитного из СИЗО.

«Жалобу защиты на избрание Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения», — огласила решение судья 16 июля (цитата по ТАСС).

Губернатор Хабаровского края принял участие в заседании в режиме видеосвязи из СИЗО. По информации агентства, он назвал свою камеру «местом с плохой аурой», себя — «обезьянкой в клетке», а также посетовал, что администрация следственного изолятора не доставляет ему передачи.