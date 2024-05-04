    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, вос

    763мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.69eur98.56

    На месте ЧП в Павловске нашли коробку с проводами и порошкообразным веществом

    6813
    8 комментариев

    На заброшенной котельной в Павловске обнаружили неразорвавшийся металлический корпус с проводами и порошкообразным веществом внутри. Об этом стало известно «Фонтанке» в субботу, 4 мая.

    По предварительным данным, коробку нашли в пяти метрах от основания трубы. Корпус вместе с содержимым, а также осколки, часть аккумулятора и детонатора и предмет, похожий на взрыватель, отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи проводят проверку.

    Местные жители начали обсуждать внезапный шум в Павловске утром накануне. В полицию Пушкинского района первое сообщение о громких звуках поступило, по данным «Фонтанки», в 7:19. Звонивший сказал, что слышал звук хлопка и видел дым со стороны старого заброшенного завода, который находится у железной дороги. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили рядом с каменной трубой старой котельной две воронки. Все, что известно о ЧП, читайте в материале «Фонтанки».

    Похожая история произошла там же около года назад. Вечером 26 апреля 2023 года в Павловске и Пушкине слышали громкий звук. К утру полиция, Росгвардия и следователи работали на территории заброшенной ТЭЦ. Следов пожара не было, но у трубы нашли воронку неизвестного происхождения и остатки закопанной в землю бочки, а затем и взрывчатое вещество. Следственный комитет тогда возбудил дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. На сегодняшний день расследование продолжается.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close