На месте ЧП в Павловске нашли коробку с проводами и порошкообразным веществом

На заброшенной котельной в Павловске обнаружили неразорвавшийся металлический корпус с проводами и порошкообразным веществом внутри. Об этом стало известно «Фонтанке» в субботу, 4 мая.



По предварительным данным, коробку нашли в пяти метрах от основания трубы. Корпус вместе с содержимым, а также осколки, часть аккумулятора и детонатора и предмет, похожий на взрыватель, отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи проводят проверку.



Местные жители начали обсуждать внезапный шум в Павловске утром накануне. В полицию Пушкинского района первое сообщение о громких звуках поступило, по данным «Фонтанки», в 7:19. Звонивший сказал, что слышал звук хлопка и видел дым со стороны старого заброшенного завода, который находится у железной дороги. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили рядом с каменной трубой старой котельной две воронки. Все, что известно о ЧП, читайте в материале «Фонтанки».