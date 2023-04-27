    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Сильный дождь

    Ощущается как 7

    3 м/с, ю-з

    756мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.63eur90.14

    Чистое поле, заброшка, воронка. Что увидела «Фонтанка» на месте взрыва в Павловске

    13574
    10 комментариев
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Следователи и эксперты СК Петербурга завершают работу на месте взрыва неустановленного СВУ в Павловске. Журналистам показали воронку.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Заброшенное здание недостроенной котельной стоит в чистом поле, передает с места 27 апреля фотокорреспондент «Фонтанки». Она представляет из себя коробку с прорезями для окон и бетонную трубу при ней. Именно под трубой, судя по тому, что нашли на месте эксперты, был расположен эпицентр взрыва. При этом на месте не нашли осколков СВУ, а только ржавые элементы бочки. Их забрали на экспертизу эксперты ФСБ.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    СК возбудил уголовное дело по статье «Незаконный оборот взрывчатых веществ». В пресс-службе ведомства сообщили, что от взрыва пострадал фасад и крыша рядом расположенного конноспортивного клуба. Ни люди, ни лошади не пострадали.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Похожий на взрыв звук жители Пушкина и Павловска услышали накануне около одиннадцати часов вечера. С ними, судя по соцсетям, вздрогнули в Славянке и соседнем с Пушкинским Гатчинском районе.
    К половине первого ночи полиция, Росгвардия и МЧС обследовали Пушкин, но найти источник грохота и место не удалось. Отыскать эпицентр удалось в Павловске. «Фонтанка» показывала воронку в заброшенной котельной. По предварительным данным, следов взрыва, огня, СВУ нет, нашлись только остатки закопанной в землю бочки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВзрывКонный клубПавловскУголовное дело
    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close