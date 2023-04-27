Чистое поле, заброшка, воронка. Что увидела «Фонтанка» на месте взрыва в Павловске

Следователи и эксперты СК Петербурга завершают работу на месте взрыва неустановленного СВУ в Павловске. Журналистам показали воронку.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Заброшенное здание недостроенной котельной стоит в чистом поле, передает с места 27 апреля фотокорреспондент «Фонтанки». Она представляет из себя коробку с прорезями для окон и бетонную трубу при ней. Именно под трубой, судя по тому, что нашли на месте эксперты, был расположен эпицентр взрыва. При этом на месте не нашли осколков СВУ, а только ржавые элементы бочки. Их забрали на экспертизу эксперты ФСБ.
СК возбудил уголовное дело по статье «Незаконный оборот взрывчатых веществ». В пресс-службе ведомства сообщили, что от взрыва пострадал фасад и крыша рядом расположенного конноспортивного клуба. Ни люди, ни лошади не пострадали.