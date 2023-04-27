Загадка воронки. Свежие подробности о взрыве в Павловске

Накануне около одиннадцати часов вечера в Пушкинском районе Петербурга прогремел взрыв. Некоторое время экстренные службы искали источник громкого звука и нашли его в Павловске, рядом с конноспортивным клубом «Ковбой». С момента обнаружения эпицентра взрыва прошли часы, но до сих пор никто толком не может сказать, что именно рвануло. Одни теории.

Взрывотехники ОМОН работали на месте всю ночь и продолжают находиться там до сих пор. Взрыв произошел у заброшенного здания ТЭЦ, повреждено основание трубы, рядом с которым теперь воронка. Специалисты, честно говоря, даже не уверены, что яму можно назвать воронкой от взрыва. Размером она 3 на 4 метра, вокруг никаких следов огня, осколков и других частей взрывного устройства. У взрывотехников, работающих на месте, сложилось впечатление, что кто-то эту яму выкопал заранее. Их опыт подсказывает, если бы воронка образовалась от взрыва, то волной не просто бы посекло крышу конноспортивного клуба, урон был бы куда серьезнее.

Место, где будто бы произошел взрыв, довольно глухое, его давно облюбовали любители страйкбола. Эксперты настолько не понимают, что случилось, что уже начали шутить про падение маленького метеорита. В районной администрации никакими уникальными данными «Фонтанку» также не порадовали и развели руками.

Корреспондент «Фонтанки» ночью побывала на месте происшествия и понаблюдала за работой специалистов. Также удалось пообщаться с работниками конноспортивного клуба, где в одной из построек пробило крышу в результате взрыва. Чтобы не пугать и без того обеспокоенных лошадей, экстренные службы выключили проблесковые маячки.