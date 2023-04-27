Фото дня: показываем воронку, которую нашли на месте взрыва в заброшенной котельной в Павловске

В распоряжении «Фонтанки» 27 апреля оказалось фото воронки, которую нашли в месте предполагаемого взрыва у конноспортивного клуба в Павловске.
В здании котельной, которая расположена в 300 метрах от клуба, эпицентр находился под трубой. Воронка оказалась размером 6 на 1,5 метра. При этом вокруг нее не нашли никаких следов взрыва, огня, СВУ, осколков.
Специалисты даже шутили, что это не воронка, а яма, которую выкопали заранее. А может, и место падения маленького метеорита. С места увезли якобы остатки бочки, которая была закопана в землю.
Место взрыва глухое, там иногда тренируются страйкболисты.
«Фонтанка» писала, что звук взрыва перепугал жителей Павловска около одиннадцати вечера. Была повреждена крыша конноспортивного клуба «Ковбой». Лошади и люди не пострадали.