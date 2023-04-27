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    Фото дня: показываем воронку, которую нашли на месте взрыва в заброшенной котельной в Павловске

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    В распоряжении «Фонтанки» 27 апреля оказалось фото воронки, которую нашли в месте предполагаемого взрыва у конноспортивного клуба в Павловске.

    В здании котельной, которая расположена в 300 метрах от клуба, эпицентр находился под трубой. Воронка оказалась размером 6 на 1,5 метра. При этом вокруг нее не нашли никаких следов взрыва, огня, СВУ, осколков.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Специалисты даже шутили, что это не воронка, а яма, которую выкопали заранее. А может, и место падения маленького метеорита. С места увезли якобы остатки бочки, которая была закопана в землю.

    Место взрыва глухое, там иногда тренируются страйкболисты.

    «Фонтанка» писала, что звук взрыва перепугал жителей Павловска около одиннадцати вечера. Была повреждена крыша конноспортивного клуба «Ковбой». Лошади и люди не пострадали.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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