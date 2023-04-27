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    «Лошади не пострадали». В Павловске продолжаются поиски источника перепугавшего район взрыва

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    Спасатели, Росгвардия и полиция продолжают осмотр территории неподалеку от конного клуба «Ковбой» в Павловске. Кроме жителей района, перепугались лошади.

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    Сотрудники клуба «Ковбой» уже ночью 27 апреля подтвердили «Фонтанке», что взрыв был рядом, но не на их территории. ЧП застало животных во время кормежки, они сильно напугались, но ранений никто не получил.

    Сотрудники экстренных служб продолжают осмотр территории вокруг, на месте работают служба пожаротушения, Росгвардия. Доступ в сам клуб закрыт.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», чтобы не беспокоить и так напуганных лошадей, сотрудники силовых ведомств работают без мигалок.

    Взрыв жители Пушкинского района слышали во многих его частях после 11 часов вечера 26 апреля. Позже выяснилось, что эпицентр был близок к конному клубу в Павловске, здание конюшни было частично разрушено. Источник всё еще не называется.

    © Фонтанка.Ру

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