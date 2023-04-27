«К нам прилетело, но это не у нас». Что известно о взрыве в Пушкинском районе на данный момент

«У меня мама в садоводстве «Славяночка» находится, там у них дома трясло. В Гуммоласарах у подруги окно открылось. Мы думаем, что это, скорее всего, аэродром пушкинский военный», — рассказала «Фонтанке» очевидица.

Вечером 26 апреля жители Пушкина и других южных пригородов Петербурга начали сообщать о звуке «мощного взрыва». Очевидцы отмечали, что при этом тряслись дома и дрожали окна.

Сообщений о звуке были десятки. Полиция, Росгвардия и МЧС обследовали Пушкин, но по состоянию примерно на половину первого ночи 27 апреля не нашли места и источника взрыва. В городе ничего не горело, дыма тоже не было видно.

Позже стало известно, что взрыв все же был. Он произошел рядом с конно-спортивным клубом «Ковбой» в переулке Мичурина в Павловске.

«К нам все это прилетело, но это не у нас. Говорят, железная дорога, но это из Интернета информация. У нас крышу пробило. Чем именно пробило, мы пока не понимаем», — отметила представитель клуба.

Клуб находится рядом с железнодорожной станции Павловск. Дальше две ветки расходятся в стороны Оредежа и Великого Новгорода.

Глава Пушкинского района не дослушал вопрос корреспондента «Фонтанки» — посоветовал утром обратиться в пресс-службу и бросил трубку.