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    «Крышу пробило». В конно-спортивном клубе Павловска рассказали, что взорвалось не у них, но к ним «прилетело»

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    В конно-спортивном клубе «Ковбой» на переулке Мичурина в Павловске после громкого звука, похожего на взрыв, пробило крышу. Но, как рассказали «Фонтанке» в клубе, источник происшествия находился где-то в другом месте.

    «К нам все это прилетело, но это (произошло) не у нас, — рассказала по телефону сотрудница клуба. — Говорят, где-то на железной дороге, но это из Интернета информация. У нас крышу пробило. Чем именно пробило, мы пока не понимаем, разбираемся».

    Как ранее сообщала «Фонтанка», вечером 26 апреля в Пушкине жители услышали звук, похожий на сильный взрыв. Полиция, Росгвардия и МЧС начали обследование района, в поисках источника взрыва, который слышали местные жители.

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