Полиция ищет источник взрыва, который слышали жители Пушкина

«Фонтанка.ру»
Полиция и Росгвардия ищут место и источник взрыва, который слышали многие жители Пушкина. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 апреля.
По предварительным данным, наряды передвигаются по городу, но поиски пока не увенчались успехом.
«Фонтанка» писала, что вечером среды появились десятки сообщений от жителей Пушкина, утверждающих, что слышали взрыв. Кое-где, по словам очевидцев, тряслись дома.
Глава района Андрей Чапуров не дослушал вопрос «Фонтанки» и переадресовал корреспондента в пресс-службу, которая готова разговаривать завтра утром.