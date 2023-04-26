«Дома тряслись». Жителей Пушкина всполошил звук, похожий на мощный взрыв

Вечером 26 апреля в Пушкине переполох: жители слышали звук, похожий на сильный взрыв. По словам очевидцев, кое-где даже тряслись здания.

«У меня мама в садоводстве «Славяночка» находится, там у них дома трясло. В Гуммоласарах у подруги окно открылось. Мы думаем, что это, скорее всего, аэродром пушкинский военный», — рассказала 26 апреля «Фонтанке» очевидица.

В соцсетях пишут, что звук был слышен также в Павловске: «Все повыбегали на улицу смотреть». Сообщений о «взрыве» за полчаса набралось десятки.

В пресс-службе администрации Пушкинского района «Фонтанке» не смогли подсказать, что произошло. «Фонтанка» запросила данные о ЧП у МЧС.