Две воронки и душок. Что нашли на территории заброшенной котельной в Павловске

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять, что заставило вздрогнуть жителей Павловска утром 3 мая. Как и год назад, следов взрывного устройства у заброшенной ТЭЦ нет, но душок остался.



По данным «Фонтанки», первое сообщение о громких звуках поступило в полицию Пушкинского района в 7:19. Звонивший не только слышал, но и видел, как со стороны заброшенного завода у железной дороги в Павловске поднимается дым.



Приехавшие на место полицейские осмотрели окрестности и обнаружили рядом с каменной трубой старой котельной две воронки. Диаметр каждой примерно два с половиной метра. Как говорят, на месте пахло селитрой.

