Две воронки и душок. Что нашли на территории заброшенной котельной в Павловске

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять, что заставило вздрогнуть жителей Павловска утром 3 мая. Как и год назад, следов взрывного устройства у заброшенной ТЭЦ нет, но душок остался.
По данным «Фонтанки», первое сообщение о громких звуках поступило в полицию Пушкинского района в 7:19. Звонивший не только слышал, но и видел, как со стороны заброшенного завода у железной дороги в Павловске поднимается дым.
Приехавшие на место полицейские осмотрели окрестности и обнаружили рядом с каменной трубой старой котельной две воронки. Диаметр каждой примерно два с половиной метра. Как говорят, на месте пахло селитрой.
Пострадавших нет. Экстренные службы продолжают работу. «Фонтанка» показывала повреждения у основания трубы и фото с территории котельной.
Местные жители начали обсуждать внезапный шум в Павловске в восьмом часу утра. Читательница «Фонтанки» сообщила, что в доме на улице Льва Толстого ощущалась вибрация, а знакомые из конноспортивного клуба рассказали ей, что в конюшне повреждены окна, испугались лошади. В самом клубе на вопрос корреспондента отвечать не стали.
Весной прошлого года в клубе посекло фасад и крышу. Звуки взрыва тогда в Павловске и Пушкине услышали в ночь на 27 апреля. К утру полиция, Росгвардия и следователи работали на территории заброшенной ТЭЦ. Осколков СВУ и следов пожара не было, но у трубы была воронка 3 на 4 метра неизвестной давности, также нашлись остатки закопанной в землю бочки. Уголовное дело было возбуждено по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. На сегодняшний день его расследование не завершено.