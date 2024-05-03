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    «Фонтанка» показывает повреждения трубы ТЭЦ на месте хлопка в Павловске

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    В распоряжении «Фонтанки» оказались фотографии разрушений в результате происшествия утром 3 мая на территории заброшенной ТЭЦ, расположенной в переулке Мичурина в Павловске.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Администрация Пушкинского района ранее сообщила, что громкий хлопок прозвучал в 7:14. После осмотра выяснилось, что повреждено основание 60-метровой трубы ТЭЦ на площади около 5 квадратных метров. Люди не пострадали. На месте работают экстренные службы.

    Первыми, рано утром, о происшествии стали рассказывать местные жители, которые слышали громкий звук. По словам читательницы «Фонтанки», в конюшне выбило окна, а около трубы заброшенной ТЭЦ некоторое время был виден дым.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

    В апреле прошлого года в Пушкинском районе после многочисленных сообщений жителей также искали эпицентр взрыва, повредившего фасад и крышу конноспортивного клуба. Нашли на территории заброшенной котельной, где у трубы осталась воронка. При этом, как отмечали специалисты, на воронку от взрыва она походила мало. По предварительным данным, следов огня, СВУ найдено не было, только остатки закопанной в землю бочки. Следственный комитет возбудил дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ.

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