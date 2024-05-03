«Фонтанка» показывает повреждения трубы ТЭЦ на месте хлопка в Павловске

В распоряжении «Фонтанки» оказались фотографии разрушений в результате происшествия утром 3 мая на территории заброшенной ТЭЦ, расположенной в переулке Мичурина в Павловске.
Администрация Пушкинского района ранее сообщила, что громкий хлопок прозвучал в 7:14. После осмотра выяснилось, что повреждено основание 60-метровой трубы ТЭЦ на площади около 5 квадратных метров. Люди не пострадали. На месте работают экстренные службы.
Первыми, рано утром, о происшествии стали рассказывать местные жители, которые слышали громкий звук. По словам читательницы «Фонтанки», в конюшне выбило окна, а около трубы заброшенной ТЭЦ некоторое время был виден дым.