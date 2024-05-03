«В конюшне выбило окна». Жители Пушкина и Павловска рассказывают о громком звуке

Жители Пушкина и Павловска сообщают о громком звуке утром 3 мая. Несколько писем прислали в редакцию «Фонтанки» читатели, об этом же пишут в соцсетях.



В Пушкине в районе 7:15 как будто что-то бахнуло, рассказывает читатель Владислав. Ещё один читатель добавляет, что немного дрожали стены. Вера слышала звук в Павловске около 7:20. Читательница Арина знает о некоторых последствия в районе промзоны возле КСК «Ковбой»: «В конюшне выбило окна. Полиция, пожарная уже работают на месте. В прошлом году аналогичный взрыв слышался 26 апреля».