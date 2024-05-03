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    «В конюшне выбило окна». Жители Пушкина и Павловска рассказывают о громком звуке

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    Жители Пушкина и Павловска сообщают о громком звуке утром 3 мая. Несколько писем прислали в редакцию «Фонтанки» читатели, об этом же пишут в соцсетях.

    В Пушкине в районе 7:15 как будто что-то бахнуло, рассказывает читатель Владислав. Ещё один читатель добавляет, что немного дрожали стены. Вера слышала звук в Павловске около 7:20. Читательница Арина знает о некоторых последствия в районе промзоны возле КСК «Ковбой»: «В конюшне выбило окна. Полиция, пожарная уже работают на месте. В прошлом году аналогичный взрыв слышался 26 апреля».

    Обстоятельства выясняются.

    26 апреля 2023 года жители Пушкина и Павловска услышали громкий звук. Отыскать эпицентр удалось в Павловске. «Фонтанка» показывала воронку в заброшенной котельной, нашлись остатки закопанной в землю бочки. СК возбудил уголовное дело. Смотрите фоторепортаж на «Фонтанке».

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