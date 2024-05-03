Странный звук, испуганные лошади и воронки: что известно о ЧП в Павловске

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Жители городов Пушкина и Павловска, входящих в состав Петербурга, утром 3 мая вздрогнули от громкого звука, напоминающего хлопок. Правоохранители выясняют, что это было. «Фонтанка» собрала все, что известно на данный момент.

Местные жители начали писать в редакцию «Фонтанки» и в соцсети в начале восьмого. Рассказывали, что слышали мощный хлопок, ощутили вибрацию, даже видели дым в районе заброшек. Елизавета в сообществе «АВТО Пушкин» выложила фотографию с дымом и отметила, что «даже намека на тряску не было», «ночью даже бы не проснулись».

.



Фото: очевидица Елизавета Поделиться Поделиться





Звук зафиксировала камера видеонаблюдения, ролик опубликовал телеграм-канал «Гражданин Пушкин».

Одна из читательниц «Фонтанки» поделилась, что, по словам знакомых из конноспортивного клуба, в конюшне выбило окна, испугались лошади. В администрации клуба «Фонтанке» сказали, что у них «всё в порядке».



Администрация Пушкинского района в своём паблике в ВК оперативно опубликовала пояснение. Хлопок подтвердился — он был в 7:14 на территории заброшенной ТЭЦ в переулке Мичурина. Также стало известно о повреждении основания трубы на площади около 5 квадратных метров — фотографии смотрите на «Фонтанке». Люди не пострадали.



В полицию Пушкинского района первое сообщение о громких звуках поступило, по данным «Фонтанки», в 7:19. Звонивший сказал, что слышал звук хлопка и видел дым со стороны старого заброшенного завода, который находится у железной дороги. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили рядом с каменной трубой старой котельной две воронки диаметром по 2,5 метра. Кроме того, на месте ощущался запах селитры.



На месте продолжают работать экстренные службы. Фотограф «Фонтанки» также приехал туда и снял пейзажи, достойные фильма «Сталкер». В администрации Пушкинского района «Фонтанке» пояснили, что эта котельная — объект незавершенного строительства, и она находится в частной собственности.



Любопытно, что похожая история произошла там же около года назад. Вечером 26 апреля 2023 года в Павловске и Пушкине слышали громкий звук, а в конном клубе посекло фасад и крышу. К утру полиция, Росгвардия и следователи работали на территории заброшенной ТЭЦ. Следов пожара не было, но у трубы нашли воронку неизвестного происхождения и остатки закопанной в землю бочки, а затем и взрывчатое вещество. Следственный комитет тогда возбудил дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. На сегодняшний день расследование продолжается. По предварительным данным «Фонтанки», подозреваемых в нём по-прежнему нет.

