В Ленинградской области открылась юбилейная «Пятёрочка» по франшизе

«Пятёрочка» — первый сетевой магазин в Ильичево. Поселок расположен в живописной местности между двумя озерами, поэтому его окрестности весьма популярны среди туристов. Теперь они смогут найти нужные товары рядом с местом отдыха.

Торговая сеть «Пятёрочка» открыла 350-й франчайзинговый магазин в поселке Ильичево Выборгского района Ленинградской области, который стал 51-й подобной точкой в регионе.

Открывшийся магазин работает в современной концепции «Пятёрочки», которая отражает ключевые ценности сети — свежесть и качество продукции, низкие цены, удобство и уютную атмосферу для гостей. Здесь есть кофе-корнер и собственная пекарня, которая ежедневно предлагает посетителям свежую выпечку.



Для партнера магазин в Ильичево стал уже пятым по франшизе «Пятёрочки». Он сам организовал строительство помещения под магазин в выбранном месте, а заранее оценить ее перспективы помогла торговая сеть. Другие его точки также находятся в Выборгском районе области



«Юбилейный магазин иллюстрирует два значимых тренда, связанных с нашей франшизой. Во-первых, многие партнеры выбирают локации в небольших городах и поселениях, туристических зонах — там ниже конкуренция и зачастую хорошие перспективы по товарообороту. Во-вторых, более 50% наших франчайзи не ограничиваются одним магазином, а открывают несколько точек — это подчеркивает эффективность бизнес-модели», — отметил Михаил Кольцов, директор департамента франчайзинга торговой сети «Пятёрочка».