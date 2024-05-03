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    В Ленинградской области открылась юбилейная «Пятёрочка» по франшизе

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    Торговая сеть «Пятёрочка» открыла 350-й франчайзинговый магазин в поселке Ильичево Выборгского района Ленинградской области, который стал 51-й подобной точкой в регионе.

    «Пятёрочка» — первый сетевой магазин в Ильичево. Поселок расположен в живописной местности между двумя озерами, поэтому его окрестности весьма популярны среди туристов. Теперь они смогут найти нужные товары рядом с местом отдыха.

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    Открывшийся магазин работает в современной концепции «Пятёрочки», которая отражает ключевые ценности сети — свежесть и качество продукции, низкие цены, удобство и уютную атмосферу для гостей. Здесь есть кофе-корнер и собственная пекарня, которая ежедневно предлагает посетителям свежую выпечку.

    Для партнера магазин в Ильичево стал уже пятым по франшизе «Пятёрочки». Он сам организовал строительство помещения под магазин в выбранном месте, а заранее оценить ее перспективы помогла торговая сеть. Другие его точки также находятся в Выборгском районе области

    «Юбилейный магазин иллюстрирует два значимых тренда, связанных с нашей франшизой. Во-первых, многие партнеры выбирают локации в небольших городах и поселениях, туристических зонах — там ниже конкуренция и зачастую хорошие перспективы по товарообороту. Во-вторых, более 50% наших франчайзи не ограничиваются одним магазином, а открывают несколько точек — это подчеркивает эффективность бизнес-модели», — отметил Михаил Кольцов, директор департамента франчайзинга торговой сети «Пятёрочка».

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    Франчайзинговые магазины «Пятёрочки» уже работают в 36 регионах России. Совокупная площадь точек превышает 143 тыс. м². Торговая сеть использует модель обратного франчайзинга, по которой берет на себя все вопросы по товарообороту, ценообразованию, логистике, маркетингу. Партнерам не нужно платить роялти: они делают первоначальные инвестиции в помещение для магазина и оборудование, а после открытия ежемесячно получает долю от выручки — агентское вознаграждение.

    Узнать подробности об условиях франшизы и рассчитать потенциальный доход можно на сайте.

    Фотографии предоставлены пресс-службой торговой сети «Пятёрочка»

    ООО «Агроторг», ИНН 7825706086

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