Успеть до совершеннолетия. Кате срочно нужна помощь в лечении

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Катя родилась с недоразвитой правой рукой. Ей была необходима операция, но родная мать здоровьем дочери не занималась, кроме того, её лишили родительских прав. Некоторое время назад девочку взяла под опеку женщина, благодаря которой у Кати появилась надежда на то, что она сможет полноценно пользоваться рукой. Но сделать операции необходимо в самое ближайшее время, пока ей не исполнилось 18 лет.



«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.



Катя Трефилова, 17 лет.

Врождённая лучевая косорукость правой руки.

Требуется операция. Не хватает 181 424 рублей.

«Год назад я стала опекуном Кати — её мать лишили родительских прав. Нас познакомил мой сын, и я сразу прониклась сочувствием к девочке с нелёгкой судьбой.

Катя родилась с пороком развития правой руки — она значительно укорочена, практически отсутствует лучевая кость, сразу после локтя — четырёхпалая кисть. У девочки нет большого пальца, поэтому не сформирована функция схвата. Кате с трудом даются элементарные действия по самообслуживанию: она должна сильно изогнуться, чтобы обе руки могли действовать в одной плоскости. Из-за этого уже сильно деформировался позвоночник.



Девочка жила в многодетной семье, мать и отчим злоупотребляли спиртным и не заботились о её здоровье, необходимого хирургического лечения Катя не получала, и с каждым годом её состояние ухудшалось. Местные ортопеды рекомендовали нам обратиться в Центр имени Альбрехта, в котором накоплен огромный опыт лечения косорукости.

Петербургские врачи готовы сформировать большой палец, и у девочки появится возможность схвата, она сможет полноценно пользоваться правой рукой. Но времени для получения госквоты на лечение нет: нужно успеть провести операции и реабилитацию до совершеннолетия Кати, за полгода. Подобные пороки обычно оперируют в раннем детстве, и у врачей взрослых клиник нет опыта в их лечении. Мне не по силам оплатить операцию, прошу, помогите Кате!» Наталия Жулай, Алтайский край.



Андрей Кольцов, заведующий первым детским травматолого-ортопедическим отделением Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):



«У Кати врождённая лучевая косорукость, аплазия (недоразвитие) большого пальца правой руки. Для получения двустороннего схвата и повышения функциональных возможностей кисти необходимо реконструктивно-пластическое хирургическое лечение, направленное на формирование большого пальца правой кисти».



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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

