Министр иностранных дел Литвы анонсировал выступление Тихановской

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 12 августа заявил, что общался с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, и в скором времени ожидается ее выступление.

«Говорил со Светланой Тихановской. Она в хорошем настроении, в скором времени выступит», — написал он в Twitter.