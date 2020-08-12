Министр иностранных дел Литвы анонсировал выступление Тихановской

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 12 августа заявил, что общался с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, и в скором времени ожидается ее выступление.
«Говорил со Светланой Тихановской. Она в хорошем настроении, в скором времени выступит», — написал он в Twitter.
Spoke to Svetlana #Tikhanovskaya. She is in good spirits. She will speak up in the near future.— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 12, 2020
Ранее он подтвердил что оппозиционный кандидат получила литовскую визу на год.
Тихановская въехала на территорию Литвы после выборов президента Белоруссии 9 августа. Она
уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой.До этого Тихановская записала целых два видеообращения. В одном из них она сообщила, что «осталась той слабой женщиной, которой была изначально». Во втором обращении, которое активно распространяли государственные СМИ Белоруссии, Тихановская призвала «не противостоять милиции, не выходить на площади». Соратники предположили, что видео было записано под давлением.
Накануне жена экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника обратилась к международному сообществу с призывом признать Светлану Тихановскую избранным президентом страны.