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11.08.2020 21:59
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Вероника Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии

Жена экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника обратилась к международному сообществу с призывом признать Светлану Тихановскую избранным президентом страны. Видеообращение опубликовано на Youtube-канале Цепкало.

Вероника Цепкало просит мировое сообщество помочь остановить «тот беспредел, который творится в Белоруссии» и кровопролитие.

«Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, <…> признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента», — заявила Цепкало.

Она также обратилась к Тихановской со словами поддержки, отметив, что белорусские власти «используют детей, мужей, родных и близких, чтобы снять с дистанции или дискредитировать» представителей оппозиции.

Кроме того, Цепкало отметила, что народ Белоруссии борется не только за Тихановскую, но и за будущее страны.

Евросоюз потребовал от властей Белоруссии немедленно освободить задержанных во время протестов людей. Об этом говорится в заявлении ЕС 11 августа.

«Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Более того, достоверные отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ», - следует из заявления. При этом подчёркивается: «Народ Беларуси заслуживает лучшего».

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации. В стране также наблюдаются перебои с Интернетом. В ЕС призвали остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии.

Тем временем в столице Белоруссии уже начались новые задержания. Протестующих поддерживают и в Петербурге.

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Комментарии (4)

261896911
Всё чудесатее и чудесатее! (С)
dedmoroz_5e4d8827384c2
Придурошная!))) Не мир президента РБ выбирал, а граждане РБ. Граждане РБ выбрали Президента. А теперь Президент РБ и власть защитит выбор своих граждан от ублюдков их же методами!
Swift_5e4d8a276f5e8
..... похоже всё будет сегодня решаться в Питере, не зря срочно на метле прискакал Янус из Четвёртого Рейха ...
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