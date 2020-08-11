Вероника Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии

Жена экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника обратилась к международному сообществу с призывом признать Светлану Тихановскую избранным президентом страны. Видеообращение опубликовано на Youtube-канале Цепкало.

Она также обратилась к Тихановской со словами поддержки, отметив, что белорусские власти «используют детей, мужей, родных и близких, чтобы снять с дистанции или дискредитировать» представителей оппозиции.

Кроме того, Цепкало отметила, что народ Белоруссии борется не только за Тихановскую, но и за будущее страны.

Евросоюз потребовал от властей Белоруссии немедленно освободить задержанных во время протестов людей. Об этом говорится в заявлении ЕС 11 августа.



«Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Более того, достоверные отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ», - следует из заявления. При этом подчёркивается: «Народ Беларуси заслуживает лучшего».



На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации. В стране также наблюдаются перебои с Интернетом. В ЕС призвали остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии.



Тем временем в столице Белоруссии уже начались новые задержания. Протестующих поддерживают и в Петербурге.

