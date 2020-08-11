«Выборы не были ни свободными, ни справедливыми», «народ Беларуси заслуживает лучшего». ЕС грозит Минску санкциями

Евросоюз потребовал от властей Белоруссии немедленно освободить задержанных во время протестов людей. Об этом говорится в заявлении ЕС 11 августа.

«Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Более того, достоверные отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ», - следует из заявления. При этом подчёркивается: «Народ Беларуси заслуживает лучшего».