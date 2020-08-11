FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +17
73.15р85.92р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
11.08.2020 20:22
7
Печать

«Выборы не были ни свободными, ни справедливыми», «народ Беларуси заслуживает лучшего». ЕС грозит Минску санкциями

Евросоюз потребовал от властей Белоруссии немедленно освободить задержанных во время протестов людей. Об этом говорится в заявлении ЕС 11 августа.

«Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Более того, достоверные отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ», - следует из заявления. При этом подчёркивается: «Народ Беларуси заслуживает лучшего».

Евросоюз заявил, что «без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Беларусью могут только ухудшиться». Теперь от урегулирования сложившейся ситуации будет зависеть, будут ли приняты ограничительные меры «против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов».

В своём обращении ЕС также повторяет заявление 8 своих членов из Северной Европы и Прибалтики, которые ранее призвали политическое руководство республики начать диалог с обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия.

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации. В стране также наблюдаются перебои с Интернетом. В ЕС призвали остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии.

Тем временем в столице Белоруссии уже начались новые задержания. Протестующих поддерживают и в Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Piter Pen
ЕС не первый раз грозит санкциями..
России это даже на руки - Лукашенко будет сговорчивей.
Djnyana
Представляю чьи-то муки.. - Млин, как бы отозвать Поздравление..
Piter4452
Умники вначале с Украиной бы разобрались, а потом уже в Белоруссию свои грязные руки запускали.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний