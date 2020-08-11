«Выборы не были ни свободными, ни справедливыми», «народ Беларуси заслуживает лучшего». ЕС грозит Минску санкциями
Евросоюз потребовал от властей Белоруссии немедленно освободить задержанных во время протестов людей. Об этом говорится в заявлении ЕС 11 августа.
«Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Более того, достоверные отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ», - следует из заявления. При этом подчёркивается: «Народ Беларуси заслуживает лучшего».
#Belarus: Declaration by @JosepBorrellF on behalf of the EU on the presidential elections— EU Council Press (@EUCouncilPress) August 11, 2020
We will be assessing the Belarusian authorities’ actions to address the current situation and conducting an in-depth review of the EU’s relations with Belarus.
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Евросоюз заявил, что «без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Беларусью могут только ухудшиться». Теперь от урегулирования сложившейся ситуации будет зависеть, будут ли приняты ограничительные меры «против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов».
В своём обращении ЕС также повторяет заявление 8 своих членов из Северной Европы и Прибалтики, которые ранее призвали политическое руководство республики начать диалог с обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия.
На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. За Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги и покинула страну. После выборов в республике прошли массовые демонстрации. В стране также наблюдаются перебои с Интернетом. В ЕС призвали остановить «жестокие репрессии» в Белоруссии.
Тем временем в столице Белоруссии уже начались новые задержания. Протестующих поддерживают и в Петербурге.