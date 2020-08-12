Подозреваемого в поджогах двух грузовиков на юге Петербурга задержали полицейские. Он оказался сотрудником сетевого магазина, который в момент пожаров был пьян.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 12 августа, 26-летнего мужчину, работающего кассиром в сетевом супермаркете, задержали у дома 129 на проспекте Ветеранов утром 11 августа. По версии следствия, около двух ночи в воскресенье он поджёг найденный им мусор и кинул в моторный отсек автомобиля «Газель». Затем в соседнем дворе он разбил стекло водительской двери автомобиля «Исузу», принадлежащего 74-летней женщине, и поджёг вещи, находившиеся в салоне.