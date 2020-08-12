В Красносельском районе задержали кассира супермаркета за поджог двух грузовиков. Он мнил себя мстителем за неправильную парковку
Подозреваемого в поджогах двух грузовиков на юге Петербурга задержали полицейские. Он оказался сотрудником сетевого магазина, который в момент пожаров был пьян.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 12 августа, 26-летнего мужчину, работающего кассиром в сетевом супермаркете, задержали у дома 129 на проспекте Ветеранов утром 11 августа. По версии следствия, около двух ночи в воскресенье он поджёг найденный им мусор и кинул в моторный отсек автомобиля «Газель». Затем в соседнем дворе он разбил стекло водительской двери автомобиля «Исузу», принадлежащего 74-летней женщине, и поджёг вещи, находившиеся в салоне.
ГУ МВД по Петербургу и области
В результате грузовики получили значительные повреждения.
«По предварительной версии, мужчина совершил поджоги из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данным оперативников, ему не нравилось, как припаркованы эти автомашины, поэтому он решил их повредить. Выйти на след злоумышленника полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения», — сообщает ведомство.
По обоим фактам Следственным управлением УМВД России по Красносельскому району
В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.