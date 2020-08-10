В Красносельском районе ищут поджигателей, которые за ночь спалили четыре машины

Полиция Красносельского района ищет неизвестных, от рук которых за час пострадали четыре легковых автомобилей.



Как сообщили 10 августа ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, 9 августа в 03:49 поступила информация о том, что во дворе дома 41 по ул. Пограничника Гарькавого горят машины.



В указанном дворе произошло возгорание трех автомобилей марки «Фольксваген Поло» и двух автомобилей марки ВАЗ. В результате возгораний пострадавших нет, салоны трех машин выгорели полностью.

