В Красносельском районе ищут поджигателей, которые за ночь спалили четыре машины
Полиция Красносельского района ищет неизвестных, от рук которых за час пострадали четыре легковых автомобилей.
Как сообщили 10 августа ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, 9 августа в 03:49 поступила информация о том, что во дворе дома 41 по ул. Пограничника Гарькавого горят машины.
В указанном дворе произошло возгорание трех автомобилей марки «Фольксваген Поло» и двух автомобилей марки ВАЗ. В результате возгораний пострадавших нет, салоны трех машин выгорели полностью.
А в 2:35 во дворе дома 169, корпус 3, по проспекту Ветеранов неизвестный мужчина подошел к «Исузу», разбил стекло окна водительской двери, после чего произошло возгорание.
В результате пожара пострадавших нет, выгорел салон машины..
В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).