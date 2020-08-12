В Шотландии археолог-любитель Маруиш Степьен с помощью металлоискателя обнаружил в поле древние артефакты. Раскапывали их профессионалы. Как пишет 12 августа РИА Новости со ссылкой на Guardian, в конце июня Степьен вместе с друзьями исследовал поле, и его прибор зафиксировал металлические предметы на глубине полметра. Сигнал был очень сильным. «Я с самого начала чувствовал, что это должно быть что-то особенное, — рассказывает Степьен. — Я понимал, что прямо сейчас открыл для себя большую часть истории Шотландии. Я был на седьмом небе от счастья».

Он сообщил о находке специалистам из организации Treasure Trove, созданной на базе Национального музея Шотландии. Профессиональные археологи начали раскопки, которые длились около месяца. Степьен и его друзья тоже участвовали в них от начала до конца. Учёные нашли предметы Бронзового века возрастом около 3 тысяч лет: меч в ножнах, украшенный ремнями и пряжками, колпаки с колес древних карет, остатки декоративной «подвески-погремушки», которая крепилась к конской сбруе, — первой из найденных в Шотландии и третьей в Великобритании. «Я так рад, что земля открыла мне то, что скрывалось под ней более трёх тысяч лет», — делится кладоискатель.

Discovery of Bronze Age horse harness and sword in Scotland🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿is of "national significance" The detectorist alerted archaeologists who found a sword still in its scabbard, decorated straps, buckles, rings, “rattle pendant” & chariot wheel axle caps. https://t.co/rAw6P5BF5k pic.twitter.com/mvYvwC7cDV — European Association of Archaeologists (@archaeologyEAA) August 10, 2020