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12.08.2020 09:36
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Охотник за сокровищами нашёл в Шотландии клад возрастом три тысячи лет

В Шотландии археолог-любитель Маруиш Степьен с помощью металлоискателя обнаружил в поле древние артефакты. Раскапывали их профессионалы.

Как пишет 12 августа РИА Новости со ссылкой на Guardian, в конце июня Степьен вместе с друзьями исследовал поле, и его прибор зафиксировал металлические предметы на глубине полметра. Сигнал был очень сильным. «Я с самого начала чувствовал, что это должно быть что-то особенное, — рассказывает Степьен. — Я понимал, что прямо сейчас открыл для себя большую часть истории Шотландии. Я был на седьмом небе от счастья».

Он сообщил о находке специалистам из организации Treasure Trove, созданной на базе Национального музея Шотландии. Профессиональные археологи начали раскопки, которые длились около месяца. Степьен и его друзья тоже участвовали в них от начала до конца. Учёные нашли предметы Бронзового века возрастом около 3 тысяч лет: меч в ножнах, украшенный ремнями и пряжками, колпаки с колес древних карет, остатки декоративной «подвески-погремушки», которая крепилась к конской сбруе, — первой из найденных в Шотландии и третьей в Великобритании. «Я так рад, что земля открыла мне то, что скрывалось под ней более трёх тысяч лет», — делится кладоискатель.

«Это находка общенационального значения, так как в Шотландии было раскопано мало кладов времен Бронзового века, — комментирует глава подразделения Treasure Trove Эмили Фриман. — Для нас это была прекрасная возможность восстановить не только бронзовые артефакты, но и органические материалы. Ещё предстоит проделать большую работу, чтобы оценить артефакты и понять, почему они были здесь закопаны».

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Комментарии (3)

prosto262130721
Надо рядом порыть было. Глядишь, и каретные литые диски обнаружились бы.
261847251
"колпаки с колес древних карет"

А брызговики Sparco с древних карет - не находили?
Откуда в Шотландии 1000 лет до нашей эры - кареты?
Да ещё с колпаками.
Александр Смуров
Зато у нас вокруг общаг и учебных корпусов СПбГУ в Петергофе находили и взрывали много мин и могильные плиты там у общаг находили.
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