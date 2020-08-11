В Белоруссии вторую ночь подряд протестующих задерживают тысячами. МВД озвучило новые цифры

В ходе массовых протестов, прошедших минувшей ночью в Белоруссии, были задержаны 2 тысячи человек. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД страны Ольгу Чемоданову 11 августа сообщает «БелТА». По словам представительницы ведомства, выход граждан на протестные мероприятия был вызван призывом, размещённым на «различных интернет-ресурсах», но на каких именно, она не уточняет. МВД, реагируя на это, было вынуждено принять меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности. Наиболее массовые несанкционированные акции, по данным ведомства, прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

По оценкам МВД, этой ночью в ходе столкновений с протестующими пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск. Пятеро из них были доставлены в больницы. Чемоданова также объяснила, чем было вызвано применение спецсредств в отношении протестующих. Как сообщалось ранее, силовики действовали жёстко, используя против них резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По словам представительницы ведомства, к таким способам противостояния пришлось прибегнуть, так как участники протеста применяли дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью, а также блокировали дорожное движения, строя баррикады. Информацию о количестве обратившихся в лечебные учреждения и госпитализированных дополнительно сообщит Министерство здравоохранения Белоруссии, добавила Чемоданова. Протестные акции с участием тысяч белорусов продолжаются второй день. Жители страны вышли на городские улицы после оглашения предварительных результатов проведения президентских выборов, согласно которым наибольшее количество голосов досталось действующему главе Белоруссии Александру Лукашенко.