Вторая ночь протестов в Белоруссии: автомобили берут на таран ОМОН, в милиции сообщили о первом погибшем
Спустя сутки после выборов президента Беларуси жители страны снова вышли на улицу. Вторая ночь протестов собрала меньше людей, но столкновения с силовиками стали жёстче.
В ночь на 11 августа в Минске протестующие собрались у площади у метро «Пушкинская» и у универмага «Рига» на улице Сурганова. Милиция разгоняла толпу резиновыми пулями, светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Активисты предприняли несколько попыток сооружения баррикад, но в процесс вмешивался ОМОН. СМИ сообщали, что есть пострадавшие. Так, на Жукова якобы пробили голову бойцу ОМОНа, резиновая пуля попала в колено журналистке белорусского издания «Наша нива» Наталье Лубневской.
Рядом с «Пушкинской» автомобилисты блокировали дороги для транспорта внутренних войск, который пытался подъехать к станции. Чтобы подобраться к протестующим, бойцы ОМОНа пересели на машины скорой помощи, сообщает «Медиазона». Также в белорусской столице автомобиль на полной скорости въехал в милиционера.
/t.me/readovkanews
На Притыцкого в бойцов ОМОНа полетели «коктейли Молотова». В МВД страны сообщили, что там во время попытки бросить в спецназовца взрывное устройство погиб мужчина. Оно якобы взорвалось у него в руках.
Массовые акции протеста прошли также в Гродно, Могилеве, Витебске и городе Молодечно. Точное число задержанных неизвестно.
После первой ночи протестов против результатов президентских выборов белорусский Следственный комитет возбудил более двух десятков уголовных дел об организации массовых беспорядков, насилии против сотрудников правоохранительных органов, хулиганстве. Силовики отчитались о задержании более 80 человек.