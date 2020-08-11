Вторая ночь протестов в Белоруссии: автомобили берут на таран ОМОН, в милиции сообщили о первом погибшем

Спустя сутки после выборов президента Беларуси жители страны снова вышли на улицу. Вторая ночь протестов собрала меньше людей, но столкновения с силовиками стали жёстче.

В ночь на 11 августа в Минске протестующие собрались у площади у метро «Пушкинская» и у универмага «Рига» на улице Сурганова. Милиция разгоняла толпу резиновыми пулями, светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Активисты предприняли несколько попыток сооружения баррикад, но в процесс вмешивался ОМОН. СМИ сообщали, что есть пострадавшие. Так, на Жукова якобы пробили голову бойцу ОМОНа, резиновая пуля попала в колено журналистке белорусского издания «Наша нива» Наталье Лубневской.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Рядом с «Пушкинской» автомобилисты блокировали дороги для транспорта внутренних войск, который пытался подъехать к станции. Чтобы подобраться к протестующим, бойцы ОМОНа пересели на машины скорой помощи, сообщает «Медиазона». Также в белорусской столице автомобиль на полной скорости въехал в милиционера.



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