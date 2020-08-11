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11.08.2020 10:15
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Вторая ночь протестов в Белоруссии: автомобили берут на таран ОМОН, в милиции сообщили о первом погибшем

Спустя сутки после выборов президента Беларуси жители страны снова вышли на улицу. Вторая ночь протестов собрала меньше людей, но столкновения с силовиками стали жёстче.

В ночь на 11 августа в Минске протестующие собрались у площади у метро «Пушкинская» и у универмага «Рига» на улице Сурганова. Милиция разгоняла толпу резиновыми пулями, светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Активисты предприняли несколько попыток сооружения баррикад, но в процесс вмешивался ОМОН. СМИ сообщали, что есть пострадавшие. Так, на Жукова якобы пробили голову бойцу ОМОНа, резиновая пуля попала в колено журналистке белорусского издания «Наша нива» Наталье Лубневской.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Рядом с «Пушкинской» автомобилисты блокировали дороги для транспорта внутренних войск, который пытался подъехать к станции. Чтобы подобраться к протестующим, бойцы ОМОНа пересели на машины скорой помощи, сообщает «Медиазона». Также в белорусской столице автомобиль на полной скорости въехал в милиционера.

/t.me/readovkanews

На Притыцкого в бойцов ОМОНа полетели «коктейли Молотова». В МВД страны сообщили, что там во время попытки бросить в спецназовца взрывное устройство погиб мужчина. Оно якобы взорвалось у него в руках.

Массовые акции протеста прошли также в Гродно, Могилеве, Витебске и городе Молодечно. Точное число задержанных неизвестно.

После первой ночи протестов против результатов президентских выборов белорусский Следственный комитет возбудил более двух десятков уголовных дел об организации массовых беспорядков, насилии против сотрудников правоохранительных органов, хулиганстве. Силовики отчитались о задержании более 80 человек.

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Комментарии (42)

KED
весь мир гордится храбрости народа Беларуси, все города очень здорово выступили! Сегодня ночью они победили, главное, чтобы не сбавляли оборотов. Фашисты одетые в форму космонавтов должны получать отпор за выполнение преступных приказов убивать мирных людей вышедших на митинг.
kuk-vasyusha
Диктатура в соседней стране всегда кажется более справедливой!))))
BSB888
Я не понимаю, что хорошего сделали для своего народа Лукашенко и Путин, почему их здесь защищают. Это авторитарные правители, которые уже давно не стесняясь вытирают ноги о свой народ. Самое главное для них оставаться у власти бесконечно и всё. Вся система власти которую они построили служит для этого. Они тормозят развитие своих стран на десятилетия. Молодые люди не хотят жить в стране, где власть сама себя избирает и отключает интернет и плюёт на мнение граждан. Беларусь вперёд к свободе и демократии!!!
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