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10.08.2020 23:14
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В Минске по протестующим и журналистам стреляют резиновыми пулями, в Бресте в милицию полетели файеры

Белорусская милиция разгоняет акции протеста резиновыми пулями, светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Об этом 10 августа сообщает Sputnik Белоруссия.

По данным издания, в Бресте милиция оттесняет людей в сторону Кобринского моста, колонна ОМОНа также двигается по проспекту Машерова в сторону Брестской крепости. В ход идут резиновые пули.

«Протестующих начали оттеснять, люди запускают файеры в сторону правоохранителей и разбегаются во дворы», - пишет издание NEXTA Live, оно сообщает о том, что в центре города людей теснит спецтехника.

В белорусской столице митинг продолжается. В центр стягиваются новые группы протестующих. В районе метро «Пушкинская» сооружают баррикады, пишет «Еврорадио». По подсчётам TUT.BY, только возле универсама «Рига» на Сурганова собралось 5 тысяч человек. СМИ сообщают, что есть пострадавшие. Так, на на Жукова якобы пробили голову бойцу ОМОНа, резиновая пуля попала в колено журналистке белорусского издания «Наша нива» Наталье Лубневской.

Массовые задержания проходят также в Гродно, Могилеве, Витебске и городе Молодечно.

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Комментарии (3)

hal9000
Ой..ну тут надо посмотреть сколько они получают в день..в принципе за слышал вроде как 30 тыщ в день..ну я бы за 30 в день тоже бы под пулями побегал..даже под огнестрелом..резиновые вообще ерунда..)это все окупится..сломают пару ребер..заживет..зато если на неделю растянуть..200 тыщ получается..а растянуть можно и на две..)
OldObyvatel
Таракан пустился во все тяжкие, помня народную мудрость: "Наглость - второе счастье."
Похоже, он решил окончательно покинуть сообщество людей.
Wert
Вроде нет в Беларуси олигархов. Или нам что то не рассказывают?
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