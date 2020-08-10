По данным издания, в Бресте милиция оттесняет людей в сторону Кобринского моста, колонна ОМОНа также двигается по проспекту Машерова в сторону Брестской крепости. В ход идут резиновые пули.



«Протестующих начали оттеснять, люди запускают файеры в сторону правоохранителей и разбегаются во дворы», - пишет издание NEXTA Live, оно сообщает о том, что в центре города людей теснит спецтехника.



В белорусской столице митинг продолжается. В центр стягиваются новые группы протестующих. В районе метро «Пушкинская» сооружают баррикады, пишет «Еврорадио». По подсчётам TUT.BY, только возле универсама «Рига» на Сурганова собралось 5 тысяч человек. СМИ сообщают, что есть пострадавшие. Так, на на Жукова якобы пробили голову бойцу ОМОНа, резиновая пуля попала в колено журналистке белорусского издания «Наша нива» Наталье Лубневской.

