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10.08.2020 21:09
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В Минске массовые задержания. Очевидцы сообщают о взрывах

Столкновения протестующих с милицией в Минске вечером 10 августа усиливаются. В районе автовокзала «Восточный» в районе Серебрянка ОМОН применил светошумовые гранаты, передаёт Sputnik Белоруссия.

Очевидцы слышат выстрелы и взрывы.

По данным местных СМИ, в центре белорусской столицы в районе стелы задержаны как минимум 30 человек. TYT.BY пишет, что 10-15 человек были задержаны у гостиницы Юбилейная. Люди кричали: «Жыве Беларусь!».

В город стянуты силовики. На видео показано, как протестующие убегают от ОМОНа.

На улице Кавалерийской недовольные результатами выборов перегородили дорогу. ГАИ останавливает сигналящие автомобили. По данным NEXTA, задействован военный спецназ.

Правоохранители проводят массовые задержания также в Гродно, Бресте, Могилеве, Витебске и городе Молодечно.

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Комментарии (10)

Агроном аэродрома
"Как сообщает Sputnik Беларусь", "Varlamov News"... Я, конечно, не разбираюсь в сортах, но, как нонча заявляла мадам симаньянц - "в рт работают только объективные и беспрестрасные журналисты". Так что нужно верить...
Петр Петров
Это что то с чем то, комментарии исключительно из лахты!!!
Повару привет!!!
Pilat
Сейчас им с незалежной оружия подвезут, ну и печеньки конечно, куда ж без них то.
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