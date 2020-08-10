В Минске массовые задержания. Очевидцы сообщают о взрывах
Столкновения протестующих с милицией в Минске вечером 10 августа усиливаются. В районе автовокзала «Восточный» в районе Серебрянка ОМОН применил светошумовые гранаты, передаёт Sputnik Белоруссия.
Очевидцы слышат выстрелы и взрывы.
По данным местных СМИ, в центре белорусской столицы в районе стелы задержаны как минимум 30 человек. TYT.BY пишет, что 10-15 человек были задержаны у гостиницы Юбилейная. Люди кричали: «Жыве Беларусь!».
В город стянуты силовики. На видео показано, как протестующие убегают от ОМОНа.
На улице Кавалерийской недовольные результатами выборов перегородили дорогу. ГАИ останавливает сигналящие автомобили. По данным NEXTA, задействован военный спецназ.
Правоохранители проводят массовые задержания также в Гродно, Бресте, Могилеве, Витебске и городе Молодечно.