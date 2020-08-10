Столкновения протестующих с милицией в Минске вечером 10 августа усиливаются. В районе автовокзала «Восточный» в районе Серебрянка ОМОН применил светошумовые гранаты, передаёт Sputnik Белоруссия.

По данным местных СМИ, в центре белорусской столицы в районе стелы задержаны как минимум 30 человек. TYT.BY пишет, что 10-15 человек были задержаны у гостиницы Юбилейная. Люди кричали: «Жыве Беларусь!».



В город стянуты силовики. На видео показано, как протестующие убегают от ОМОНа.