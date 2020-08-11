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11.08.2020 00:08
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МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем во время беспорядков в Минске

В ходе столкновений протестующих со спецназом в белорусской столице вечером 10 августа погиб человек. У него в руке разорвалось СВУ.

О гибели одного из протестующих сообщает республиканское министерство внутренних дел. По данным ведомства, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, когда пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, которые около одиннадцати часов вечера пытались прорвать баррикады на улице Притыцкого в Минске.

«Оно взорвалось в руке», - уточняют в МВД Белоруссии. - «Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа».

Корреспондент ТАСС сообщает, что взрывы светошумовых гранат слышны по всему центру Минска. По его подсчётам, на центральных улицах города количество протестующих достигает тысячи, задерживают каждого десятого.

«Число задержанных превысило сотню. Силовики реагируют предельно быстро и жестко», - пишет агентство. Пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова заявила, что «ситуация контролируемая», в операциях задействуют внутренние войска.

Собрали самые яркие кадры второго дня протестов на фоне президентских выборов в Минске.

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Комментарии (2)

Nafanka
Даааа, если бы Батька был на месте Горбачёва в 1991 году - он бы шухеру навёл на всех ротозеев и бездельников, что выползли тогда на улицы... )))
sektor7
Вагнеровцев выпустите. Лишняя помощь не помешает
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