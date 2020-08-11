МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем во время беспорядков в Минске

В ходе столкновений протестующих со спецназом в белорусской столице вечером 10 августа погиб человек. У него в руке разорвалось СВУ.

О гибели одного из протестующих сообщает республиканское министерство внутренних дел. По данным ведомства, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, когда пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, которые около одиннадцати часов вечера пытались прорвать баррикады на улице Притыцкого в Минске.

«Оно взорвалось в руке», - уточняют в МВД Белоруссии. - «Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа».