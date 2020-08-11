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11.08.2020 00:49
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В Минске очевидцы показали, как автомобиль сбивает милиционера

В белорусской столице автомобиль на полной скорости въехал в бойца ОМОНа. Видео в ночь на 11 августа публикует издание Readovka.

Как уточняет «Говорит Москва», правоохранитель попал под колёса автомобиля, который пытался избежать задержания рядом с метро «Пушкинская». «По гаишнику проехались, совсем что ли!», - восклицает за кадром очевидец.

По сообщениям белорусских СМИ, рядом с «Пушкинской» силовики разгоняют протестующих светошумовыми гранатами. Автомобилисты блокируют машины внутренних войск, которые пытаются подъехать к станции. Для правоохранителей на дорогах Минска митингующие оставляют «ежи», на Притыцкого в бойцов ОМОНа летят «коктейли Молотова». Ранее в МВД страны сообщили, что там во время попытки бросить в спецназовца взрывное устройство погиб мужчина.

Силовиков в ночь на среду на улицах Минска можно увидеть не только в спецтехнике, но и в автомобилях скорой помощи. https://t.me/belsat/10940 Об этом предупреждает «Белсат» и подтверждает «Медиазона».

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Комментарии (4)

Доверчивый_5e4ce296a0900
Да, так бывает, когда "милиция" выступает против народа.
-4°
Молодец батька, жаль пули резиновые
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