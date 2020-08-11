В белорусской столице автомобиль на полной скорости въехал в бойца ОМОНа. Видео в ночь на 11 августа публикует издание Readovka.

Как уточняет «Говорит Москва», правоохранитель попал под колёса автомобиля, который пытался избежать задержания рядом с метро «Пушкинская». «По гаишнику проехались, совсем что ли!», - восклицает за кадром очевидец.

По сообщениям белорусских СМИ, рядом с «Пушкинской» силовики разгоняют протестующих светошумовыми гранатами. Автомобилисты блокируют машины внутренних войск, которые пытаются подъехать к станции. Для правоохранителей на дорогах Минска митингующие оставляют «ежи», на Притыцкого в бойцов ОМОНа летят «коктейли Молотова». Ранее в МВД страны сообщили, что там во время попытки бросить в спецназовца взрывное устройство погиб мужчина.