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11.08.2020 13:19
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Блокирующие проезд автомобили — орудие преступления. Белорусским водителям пригрозил СК

Блокирующие проезд автомобили будут изыматься у владельцев. Об этом заявили в белорусском следственном комитете 11 августа.

«В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами», — цитирует ведомство издание «Белта».

В СК напомнили, что установка баррикад и постов для блокирования работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены. За нарушения предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Вторую ночь подряд после выборов президента Белоруссии в Минске проходят массовые акции протеста. Автомобилисты блокировали улицы, чтобы транспорт силовиков не мог подобраться близко к протестующим. Милиция усмиряет толпу водомётами, резиновыми пулями и шумовыми гранатами. Сколько человек пострадало — неизвестно, в МВД сообщили об одном погибшем.

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Комментарии (2)

260650801
А стрелять в народ - это преступлением не является...
медведь Дмитрий
Вот и правильно .Когда есть что терять , сразу люди как то рассасываются .
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