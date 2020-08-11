Блокирующие проезд автомобили — орудие преступления. Белорусским водителям пригрозил СК

Блокирующие проезд автомобили будут изыматься у владельцев. Об этом заявили в белорусском следственном комитете 11 августа.

«В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами», — цитирует ведомство издание «Белта».

В СК напомнили, что установка баррикад и постов для блокирования работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены. За нарушения предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.