Росздравнадзор ответил на призывы перенести регистрацию вакцины от COVID-19
Претензии фармкомпаний к российской вакцине от коронавирусной инфекции основаны на незнании результатов исследований. Так заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко прокомментировала призыв отложить регистрацию вакцины от коронавируса.
С предложением отложить госрегистрацию первой разработанной в России вакцины от COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний в Минздрав обратилась Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ).
«Несколько сотен добровольцев были привиты этой вакциной, серьезных нежелательных реакций не было. Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы», — пояснила Косенко РБК 11 августа.
По ее словам, на третьей фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается участие нескольких тысяч добровольцев. Подчеркивается, что это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются в условиях пандемии COVID-19.
Представитель Росздравнадзора подчеркнула, что Россия имеет богатую историю разработки и производства вакцин, поэтому убеждена, что созданная в стране вакцина от коронавирусной инфекции будет соответствовать установленным требованиям.
О регистрации вакцины 12 августа на прошлой неделе заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев. Министерство отменило эту дату, так как экспертиза еще не готова.
О желании России победить в гонке вакцин заявлял директор РФПИ Кирилл Дмитриев.