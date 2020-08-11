Росздравнадзор ответил на призывы перенести регистрацию вакцины от COVID-19

Претензии фармкомпаний к российской вакцине от коронавирусной инфекции основаны на незнании результатов исследований. Так заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко прокомментировала призыв отложить регистрацию вакцины от коронавируса.



С предложением отложить госрегистрацию первой разработанной в России вакцины от COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний в Минздрав обратилась Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ).



«Несколько сотен добровольцев были привиты этой вакциной, серьезных нежелательных реакций не было. Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы», — пояснила Косенко РБК 11 августа.

