Минздрав отменил дату регистрации вакцины против COVID-19

«О том, что 12 августа якобы запланирована регистрация, эксперты узнали из СМИ, - сообщили «Фонтанке» близкие к учреждению собеседники. - Их это неприятно удивило. Дело в том, что они направляли в Центр Гамалеи целый список уточняющих вопросов, но ответ пока не получили, хотя сроки уже вышли».

Как стало известно «Фонтанке», выступление Гриднева 7 августа о точной дате регистрации вакцины было негативно воспринято в «Научном центре экспертизы средств медицинского применения». Это учреждение проводит экспертизу вакцины Центра Гамалеи «Гам-Ковид-Вак».

Министерство здравоохранения аннулировало заявление замминистра Олега Гриднева о регистрации вакцины Центра Гамалеи 12 августа. Ранее «Фонтанка» указывала на возможность вмешательства чиновников в работу независимых экспертов.

Согласно приказу Минздрава № 750н от 26 августа 2010 года, эксперты независимы в своих исследованиях, они самостоятельно делают выводы, ни с кем не делятся, и им запрещено разглашать сведения, ставшие известными в связи с проведением экспертизы. Предварительные результаты исследования «Гам-Ковид-Вак» не могут быть доступны чиновникам Минздрава или разработчику.

После серии публикаций со ссылкой на замминистра Гриднева о точной дате регистрации Минздрав выступил с заявлением, а федеральные СМИ изменили тексты новостей.

«Документы для регистрации вакцины центра Гамалеи, в том числе данные клинических исследований, находятся на экспертизе, вопрос регистрации решат после нее», - так теперь выглядит официальная позиция Минздрава.

На экспертизу качества лекарственного препарата специалистам дается до 110 рабочих дней. Две недели назад «Гам-Ковид-Вак» еще находилась на 2-м этапе клинических исследований, официальных извещений о его окончании не было.

Ранее директор РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал регистрацию Россией первой в мире вакцины против COVID-19 и сравнивал это событие с запуском первого спутника в космос.