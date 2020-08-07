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07.08.2020 22:49
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Минздрав отменил дату регистрации вакцины против COVID-19

Министерство здравоохранения аннулировало заявление замминистра Олега Гриднева о регистрации вакцины Центра Гамалеи 12 августа. Ранее «Фонтанка» указывала на возможность вмешательства чиновников в работу независимых экспертов.

Как стало известно «Фонтанке», выступление Гриднева 7 августа о точной дате регистрации вакцины было негативно воспринято в «Научном центре экспертизы средств медицинского применения». Это учреждение проводит экспертизу вакцины Центра Гамалеи «Гам-Ковид-Вак».

«О том, что 12 августа якобы запланирована регистрация, эксперты узнали из СМИ, - сообщили «Фонтанке» близкие к учреждению собеседники. - Их это неприятно удивило. Дело в том, что они направляли в Центр Гамалеи целый список уточняющих вопросов, но ответ пока не получили, хотя сроки уже вышли».

Согласно приказу Минздрава № 750н от 26 августа 2010 года, эксперты независимы в своих исследованиях, они самостоятельно делают выводы, ни с кем не делятся, и им запрещено разглашать сведения, ставшие известными в связи с проведением экспертизы. Предварительные результаты исследования «Гам-Ковид-Вак» не могут быть доступны чиновникам Минздрава или разработчику.

После серии публикаций со ссылкой на замминистра Гриднева о точной дате регистрации Минздрав выступил с заявлением, а федеральные СМИ изменили тексты новостей.

«Документы для регистрации вакцины центра Гамалеи, в том числе данные клинических исследований, находятся на экспертизе, вопрос регистрации решат после нее», - так теперь выглядит официальная позиция Минздрава.

На экспертизу качества лекарственного препарата специалистам дается до 110 рабочих дней. Две недели назад «Гам-Ковид-Вак» еще находилась на 2-м этапе клинических исследований, официальных извещений о его окончании не было.

Ранее директор РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал регистрацию Россией первой в мире вакцины против COVID-19 и сравнивал это событие с запуском первого спутника в космос.

Испытания международных вакцин продолжаются. В них участвуют десятки тысяч добровольцев, результаты станут известны через несколько месяцев.

Если российская вакцина будет зарегистрирована в августе, то весь период, начиная с выдачи разрешения на клинические испытания, займет пару месяцев. Это нереальный срок для проверки лекарственных препаратов на безопасность и эффективность. Научных публикаций о «Гам-Ковид-Вак» по-прежнему нет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

260871131
Был уже один шибко независимый, родченков фамилия. Так онтнастолькотнезависим был что все сведения за бугор перегнал. Смотрите чтобы все там не стало известно раньше чем тут и специально палок в колеса никто не наставил. А то потом локти кусать.
262212281
Думаю, еще не скоро будет вакцинация
krasnonosov
Еще в мае шли разговоры о подготовке вакцины по всем нормам не ранее, чем через 3 года.
Россия "справилась" за 3 месяца. Меня одного что-то смущает?
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