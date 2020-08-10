FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +15
73.64р87.17р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
10.08.2020 00:47
14
Печать

«Город буквально восстал» против Лукашенко: что происходит в Белоруссии после закрытия участков

Больше четырех часов в Минске и по всей Белоруссии продолжаются масштабные протесты против слишком очевидного итога голосования на президентских выборах.

Фото: Фото: tut.by

Поводом стала даже не очередная победа Лукашенко (бюллетени еще считают), а предварительные выводы экзит-полла и самая низкая явка за 19 лет на фоне очередей на участках. Сведения из страны приходят отрывочные — с интернетом и СМИ сейчас сложности.

Выборы президента в Белоруссии завершились в 20:00 9 августа. Как они шли, про задержания и заявления - читайте в нашем первом материале. После закрытия участков государственный экзит-полл отдал победу действующему главе государства Александру Лукашенко - 79,7% голосов, а его главный конкурент и надежда оппозиции Светлана Тихановская — 6,8% голосов.

В реальности голоса ещё даже не досчитали, но глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина оперативно призвала проигравших на выборах кандидатов в президенты спокойно принять поражение, поздравить победителя и не «будоражить» массы. В это время у участков уже стояли тысячи людей, которые так и не смогли попасть в кабинку. А итоговая явка на президентских выборах в Белоруссии оказалась самой низкой с выборов 2001 года. И брожение пошло само собой.

В Петербурге и Москве белорусы у посольства кричали «Позор» и требовали продолжения волеизъявления. Но перед ними закрыли двери. На всякий случай приехали и российские «космонавты», после чего иностранцы быстро разошлись — не устраивать же майдан в соседнем государстве? На родине все зашло дальше.

Хотя Александр Лукошенко и обещал после выборов избежать хаоса в течение получаса у участков начались задержания бывших избирателей. Сообщения шли из Минска, Могилева и других городов. А затем резко прекратились.

Если еще днем сообщалось о перебоях с интернетом и связью в Минске и других городах, то вечером их вообще отключили. Недоступен оказался не только крупнейший оппозиционный новостной портал tut.by, но и государственное информагентство БелТА. Бывший IT-консультант ФБК Владислав Здольников в своем телеграм-канале написал, что в Белоруссии «почти целиком выключили интернет». Затем погасло и освещение на центральных улицах Минска.

На темные улицы вышли бойцы внутренних войск. А ОМОН пошёл в широкомасштабное наступление и получил отпор. Основные столкновения в столице сосредоточены в районе стелы «Минск — город-герой».

В людей летят светошумовые гранаты и резиновые пули, а также слезоточивый газ. Есть даже сообщения об автозаке, который таранил протестующих. Позднее появилось подтверждающее видео.

На улицах выросли баррикады. По оценкам журналистов, группировке силовиков в столице противостоят 20 тысяч человек. Сообщается о десятках пострадавших. В МВД сначала это опровергали, но затем были вынуждены признать раненых.

«Город буквально восстал: на улицах полно машин, которые абсолютно все едут и сигналят, народ собирается у избирательных участковых комиссиях и требует показать им протоколы голосования, однако в ответ на их просьбы организаторы выборов вызывают автозак», - сообщает корреспондент издания Znak из Минска.

Уже появляются и неподтвержденные сообщения о переходе силовиков на сторону протестующих - корреспондент «Нашей Нівы» передал, что в Лиде ОМОН опустил щиты. Аналогичное сообщение было и из Жодино.

Следите за развитием событий в нашей трансляции - «Белоруссия подала голос».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Фото: Фото: tut.by
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (14)

alaudae
знак это лжецы в кубе,нашли на кого ссылаться
alaudae
да мало там протестующих,не слушайте Казакова трепло редкостное
Капитан Очевидность2
"На всякий случай приехали и российские «космонавты»...."
Интересно, а на Фонтанку за такие слова не обидятся хозяева космонавтов?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний