Больше четырех часов в Минске и по всей Белоруссии продолжаются масштабные протесты против слишком очевидного итога голосования на президентских выборах.

«Город буквально восстал» против Лукашенко: что происходит в Белоруссии после закрытия участков

Поводом стала даже не очередная победа Лукашенко (бюллетени еще считают), а предварительные выводы экзит-полла и самая низкая явка за 19 лет на фоне очередей на участках. Сведения из страны приходят отрывочные — с интернетом и СМИ сейчас сложности.

Выборы президента в Белоруссии завершились в 20:00 9 августа. Как они шли, про задержания и заявления - читайте в нашем первом материале. После закрытия участков государственный экзит-полл отдал победу действующему главе государства Александру Лукашенко - 79,7% голосов, а его главный конкурент и надежда оппозиции Светлана Тихановская — 6,8% голосов.

В реальности голоса ещё даже не досчитали, но глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина оперативно призвала проигравших на выборах кандидатов в президенты спокойно принять поражение, поздравить победителя и не «будоражить» массы. В это время у участков уже стояли тысячи людей, которые так и не смогли попасть в кабинку. А итоговая явка на президентских выборах в Белоруссии оказалась самой низкой с выборов 2001 года. И брожение пошло само собой. В Петербурге и Москве белорусы у посольства кричали «Позор» и требовали продолжения волеизъявления. Но перед ними закрыли двери. На всякий случай приехали и российские «космонавты», после чего иностранцы быстро разошлись — не устраивать же майдан в соседнем государстве? На родине все зашло дальше.

Хотя Александр Лукошенко и обещал после выборов избежать хаоса в течение получаса у участков начались задержания бывших избирателей. Сообщения шли из Минска, Могилева и других городов. А затем резко прекратились.

Если еще днем сообщалось о перебоях с интернетом и связью в Минске и других городах, то вечером их вообще отключили. Недоступен оказался не только крупнейший оппозиционный новостной портал tut.by, но и государственное информагентство БелТА. Бывший IT-консультант ФБК Владислав Здольников в своем телеграм-канале написал, что в Белоруссии «почти целиком выключили интернет». Затем погасло и освещение на центральных улицах Минска.



На темные улицы вышли бойцы внутренних войск. А ОМОН пошёл в широкомасштабное наступление и получил отпор. Основные столкновения в столице сосредоточены в районе стелы «Минск — город-герой».

В людей летят светошумовые гранаты и резиновые пули, а также слезоточивый газ. Есть даже сообщения об автозаке, который таранил протестующих. Позднее появилось подтверждающее видео.

На улицах выросли баррикады. По оценкам журналистов, группировке силовиков в столице противостоят 20 тысяч человек. Сообщается о десятках пострадавших. В МВД сначала это опровергали, но затем были вынуждены признать раненых.

«Город буквально восстал: на улицах полно машин, которые абсолютно все едут и сигналят, народ собирается у избирательных участковых комиссиях и требует показать им протоколы голосования, однако в ответ на их просьбы организаторы выборов вызывают автозак», - сообщает корреспондент издания Znak из Минска.

Уже появляются и неподтвержденные сообщения о переходе силовиков на сторону протестующих - корреспондент «Нашей Нівы» передал, что в Лиде ОМОН опустил щиты. Аналогичное сообщение было и из Жодино.

