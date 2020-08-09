В центре Минска, где проходят столкновения силовиков с недовольными итогами выборов, ОМОН применяет светошумовые гранаты против протестующих. Об этом вечером 9 августа сообщает издание Tut.by.



Среди митингующих есть раненые. Как пишет «МБХ медиа», в центре города отключили уличное освещение. Основные столкновения сосредоточены в районе стелы «Минск — город-герой», но стычки с ОМОНом идут по всему городу, сообщают СМИ.