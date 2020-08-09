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09.08.2020 22:12
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ОМОН применяет светошумовые гранаты против протестующих в Минске. В центре города отключили уличное освещение

В центре Минска, где проходят столкновения силовиков с недовольными итогами выборов, ОМОН применяет светошумовые гранаты против протестующих. Об этом вечером 9 августа сообщает издание Tut.by.

Среди митингующих есть раненые. Как пишет «МБХ медиа», в центре города отключили уличное освещение. Основные столкновения сосредоточены в районе стелы «Минск — город-герой», но стычки с ОМОНом идут по всему городу, сообщают СМИ.

Власти заявили о почти безоговорочной победе действующего президента Александра Лукашенко после обработки первых результатов. Хотя многие избиратели даже не смогли попасть на участки. После этого в республике начались столкновения с силовиками. Задержания идут по всей стране. Пропала связь и не работают сайты СМИ.

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Комментарии (9)

Nerevar
Надо быть полным дебилом, чтобы отключать уличное освещение во время массовых протестов. Это только на руку участникам беспорядков и мародёрам по принципу "Темнота - друг молодёжи, в темноте не видно рожи". В темноте хуже "видят" уличные камеры наблюдения. Из темноты легче атаковать милицыю, будучи незамеенным. Да и милицые сложнее координировать свои действия.
Гречин Сергей
Они хотябы вышли...
262060021
Беларусь за Лукашенко
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