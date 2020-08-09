Действующий президент Александр Лукашенко пообещал, что ситуация с выборами в Белоруссии разрешится без гражданской войны и хаоса. Тем временем на участках в самой стране и по всему миру — очереди, интернет в республике работает с перебоями, а на улицах Минска заметили водометы и прицепы с колючей проволокой.

Батька против хаоса: как в Белоруссии выбирали президента с водометами и без интернета

Более пяти тысяч участков для голосования открылись в Минске и других городах Белоруссии и закрылись в 20:00 9 августа. 44 участка организованы за границей. К посольству в Москве и его отделению в Петербурге с утра встали многокилометровые очереди. Такая же ситуация наблюдается по всему миру.



Фото: фото с сайта twitter.com, пользователь Dodeskaden2

В эфире канала «Беларусь 1» сообщили, что явка на участке в столице составила 80% — люди приходили целыми семьями. В Москве проголосовала и спешно покинувшая республику вслед за мужем Валерием Цепкало — соратница главного конкурента Лукашенко на пост президента — Светланы Тихановской.



Это очередь в посольство Белоруссии на Маросейке. Все хотят проголосовать! pic.twitter.com/burLTRzmsK — Мослента (@moslenta) August 9, 2020

Всего в списки избирателей были внесены 6,8 млн человек. Как выяснилось, по данным ЦИК, почти половина из них (41,7%) — проголосовала досрочно, с 4 по 8 августа. Наблюдатели общественной платформы «Честные люди» назвали эти цифры завышенными. К 12:00 явка превысила 50%, что позволило объявить выборы состоявшимися. К 14:00 подтянулась до 65,19%. А в 16:00 она была 73,4%. Хуже всего голосуют в Минске. Лучше всех — в Гомельской области.

Ситуацию на избирательных участках в стране можно охарактеризовать одним инцидентом в столице республики. Там засняли женщину в розовом, которая выбиралась из окна школы с объемным пакетом в руках по приставной лестнице. Ей помогал милиционер. Позднее выяснилось, что это была секретарь участковой комиссии.



Из окна участка №17 Советского района Минска кто-то спускается с мешком по лестнице. Ей помогает милиционер pic.twitter.com/gZ8UT1rPKN — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 9, 2020

Тем временем глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина обвинила наблюдателей в том, что они получают плату за свои многочисленные жалобы. Она же заявила, что в огромных очередях на участках виноваты провокации — якобы подготовленные в Telegram люди занимают кабинки по полчаса.



К слову, российский ЦИК за голосованием в республике наблюдать отказался из-за коронавируса. А президент Владимир Путин в день голосования позвонил Александру Лукашенко и, по его словам, предложил вернуть братские отношения. И заодно решить вопрос с задержанными «вагнеровцами».

Делиться о впечатлениях от голосования жителям Белоруссии мешают технические проблемы — c cамого утра они жалуются на сложности в работе Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google и других популярных иностранных соцсетей, сервисов и мессенджеров на территории страны. Они грузятся с трудом. При этом внутренние ресурсы в стране работают относительно стабильно.

Входящий «трафик» фильтруется и физически — на границе. За день до голосования на границе Белоруссии задержали исполнительного директора «Открытой России», петербуржца Андрея Пивоварова, который ехал понаблюдать за голосованием. У него возникли проблемы с документами. А в день выборов президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он не один такой — в страну не пустили из-за границы 170 граждан якобы с фальшивыми визами и неясными целями приезда.



Тех, кто смог пробраться в страну, из неё спешно выпроваживают. Два дня назад выслали журналистов «Настоящего времени», в том числе петербуржца. А сегодня, 9 августа, на улице жестко задержали сотрудников российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова сообщила, что отвезли в Главк по борьбе с оргпреступностью: не было аккредитации. Телеканал уточнил, что запрашивал её ещё в июне, но так и не дождался ответа.

Тем временем Лукашенко гарантировал, что хотя ситуацию в стране недооценивать нельзя, она не перерастет в противостояние или какую-то гражданскую войну или хаос. Аргументом может стать сила.

Очевидцы сообщают, что неподалеку от одной из резиденций Лукашенко в Минске скопилось огромное количество милицейских машин и автозаков. В колонне спецтехники узнали канадские водометы и прицепы с колючей проволокой. Проход на некоторые площади в столице республики заблокирован.



ОМОН перекрыл тротуар около Главпочтамта pic.twitter.com/SkzOiKZiZg — Еврорадио (@euroradio_ru) August 9, 2020

Напомним, что президентские выборы в братской республике впервые внушили надежду на интригу всему миру. Избирательная кампания сопровождалась невиданными протестами, задержаниями и арестами оппозиционеров и сочувствующих велосипедистов.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

