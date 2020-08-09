МИД Белоруссии просит российских журналистов, задержанных в Минске, покинуть страну
Журналистов телеканала «Дождь», ранее задержанных в Минске, попросят покинуть Белоруссию. Как пишет 9 августа ТАСС, об этом заявили в министерстве иностранных дел страны.
В МИД Белоруссии добавили, что сейчас журналисты «находятся в одном из РУВД Минска, производятся процессуальные действия с их участием».
В МИД РФ сообщали, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации, им оказывают «консульскую помощь». Как рассказал главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко, они запрашивали аккредитацию, однако не получили ответа.
Неизвестные в масках днем 9 августа в центре Минска задержали корреспондентов «Дождя» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.
В Белоруссии 9 августа проходят выборы президента. На пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.
Подготовка к выборам сопровождалась многотысячными митингами против Лукашенко и задержаниями его противников. Накануне вечером в центре Минска автомобилисты гудели против действующего президента, ОМОН задерживал пешеходов, поддержавших такой протест. В день выборов в столицу Белоруссии ввели военную технику.