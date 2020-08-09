МИД Белоруссии просит российских журналистов, задержанных в Минске, покинуть страну

Журналистов телеканала «Дождь», ранее задержанных в Минске, попросят покинуть Белоруссию. Как пишет 9 августа ТАСС, об этом заявили в министерстве иностранных дел страны.



В МИД Белоруссии добавили, что сейчас журналисты «находятся в одном из РУВД Минска, производятся процессуальные действия с их участием».



В МИД РФ сообщали, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации, им оказывают «консульскую помощь». Как рассказал главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко, они запрашивали аккредитацию, однако не получили ответа.

