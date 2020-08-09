Российские журналисты, задержанные в Минске, находятся в главке по борьбе с оргпреступностью. МИД оказывает им помощь
Журналисты российского телеканала «Дождь», задержанные ранее в Минске, могут находиться в главке МВД Белоруссии по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. Об этом 9 августа сообщил в эфире телеканала ведущий Антон Желнов.
«Известно, что последняя геолокация, о которой нам удалось узнать в телефоне (оператора) Коли Антипова — это улица Революционная, дом 3. По этой геолокации находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики», — рассказал он.
В МИД РФ сообщили РИА Новости, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации, им оказывают «консульскую помощь». Как рассказал главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко, они запрашивали аккредитацию, однако не получили ответа. «Мы аккредитацию не получили, каждый день нас просили перезванивать попозже... Мы работали в ожидании получения подтверждения аккредитации», — заявил Дзядко.
Как сообщалось ранее, неизвестные в масках задержали корреспондентов «Дождя» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.
В Белоруссии 9 августа проходят выборы президента. На пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.
Подготовка к выборам сопровождалась многотысячными митингами против Лукашенко и задержаниями его противников. Накануне вечером в центре Минска автомобилисты гудели против действующего президента, ОМОН задерживал пешеходов, поддержавших такой протест. В день выборов в столицу Белоруссии ввели военную технику.