В Минске неизвестные в масках задержали российских журналистов. «Милиция на инцидент не отреагировала»
В Минске задержаны корреспонденты российского телеканала «Дождь» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Об этом 9 августа сообщает сам телеканал со ссылкой на телеграм-канал Nexta Live, в котором опубликовали видео задержания.
«Неизвестные в масках свинтили трёх мужчин и увели в неизвестном направлении. Причём на видео видно, что милиция, проезжавшая мимо, на инцидент вообще никак не отреагировала», - сообщается в телеграм-канале.
Как сообщила «Дождю» соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали после разговора с ней.
В Белоруссии 9 августа проходят выборы президента. На пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.
Подготовка к выборам сопровождалась многотысячными митингами против Лукашенко и задержаниями его противников. Накануне вечером в центре Минска автомобилисты гудели против действующего президента, ОМОН задерживал пешеходов, поддержавших такой протест.