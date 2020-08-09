В Минске неизвестные в масках задержали российских журналистов. «Милиция на инцидент не отреагировала»

В Минске задержаны корреспонденты российского телеканала «Дождь» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Об этом 9 августа сообщает сам телеканал со ссылкой на телеграм-канал Nexta Live, в котором опубликовали видео задержания.



«Неизвестные в масках свинтили трёх мужчин и увели в неизвестном направлении. Причём на видео видно, что милиция, проезжавшая мимо, на инцидент вообще никак не отреагировала», - сообщается в телеграм-канале.



Как сообщила «Дождю» соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали после разговора с ней.