Автор видео, с которым связалась «Медиазона», утверждает, что снимал на участке №17 Советского района Минска, который располагается в школе №66. «На подходе в гимназию увидел непонятную женщину, которая изначально карабкалась по стремянке в окно. Не успел записать видео, но есть фото, где она туда именно залезает. Немного постоял и подождал продолжения увиденного. Внизу в то время стоял человек в форме. Позже я дождался момента, когда эта женщина начала спускаться по стремянке вниз с каким-то пакетом. Ну, и как видно на видео, по веревке спускали еще какой-то пакет», — рассказал он изданию.

