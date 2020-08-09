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09.08.2020 14:47
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В Минске засняли женщину в розовом, которая вылезает из окна избирательного участка. Ей помогал милиционер

На одном из избирательных участков в Советском районе Минска очевидцу в день выборов 9 августа удалось заснять интересный эпизод: из окна выбиралась женщина в розовом костюме с мешком в руках. Видео опубликовал телеграм-канал Nexta Live.

Приставную лестницу, по которой спускается женщина, придерживает милиционер.

Автор видео, с которым связалась «Медиазона», утверждает, что снимал на участке №17 Советского района Минска, который располагается в школе №66. «На подходе в гимназию увидел непонятную женщину, которая изначально карабкалась по стремянке в окно. Не успел записать видео, но есть фото, где она туда именно залезает. Немного постоял и подождал продолжения увиденного. Внизу в то время стоял человек в форме. Позже я дождался момента, когда эта женщина начала спускаться по стремянке вниз с каким-то пакетом. Ну, и как видно на видео, по веревке спускали еще какой-то пакет», — рассказал он изданию.

В Белоруссии 9 августа проходят выборы президента. На пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.

Подготовка к выборам сопровождалась многотысячными митингами против Лукашенко и задержаниями его противников. Накануне вечером в центре Минска автомобилисты гудели против действующего президента, ОМОН задерживал пешеходов, поддержавших такой протест.

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Комментарии (7)

local_5e4d8cf621bfb
У нас тоже сбегали...Видимо,перед этим там побывали их российские коллеги,опыт передавали.Мент -как подельник?
Ilya9
какие продвинутые избирательные технологии в Белоруссии!))
Yksy
Брюки на такую работу надо носить.
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