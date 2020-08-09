В Белоруссии в день выборов начались перебои с интернетом. О проблемах сообщают даже игроки в World of Tanks

Жители Минска с восьми утра 9 августа сообщают о перебоях в работе некоторых интернет-сервисов. Как пишет TUT.by, читатели им жалуются на медленную загрузку Telegram, Youtube и различных сервисов Google. Также не открывается сайт оппозиционера Виктора Бабарико и не работают некоторые популярные в стране VPN-сервисы.



Жалуются на проблемы даже игроки в World of Tanks — соответствующие сообщения появились на форуме игры.



Перебои наблюдают не только жители Минска — в Витебске испытывают проблемы с домашним интернетом. «Отправка сообщений через Viber происходит с задержкой примерно в 10 минут», — сообщил один из читателей издания. При этом перебои наблюдаются не у всех пользователей.

