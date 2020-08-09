В Белоруссии в день выборов начались перебои с интернетом. О проблемах сообщают даже игроки в World of Tanks
Жители Минска с восьми утра 9 августа сообщают о перебоях в работе некоторых интернет-сервисов. Как пишет TUT.by, читатели им жалуются на медленную загрузку Telegram, Youtube и различных сервисов Google. Также не открывается сайт оппозиционера Виктора Бабарико и не работают некоторые популярные в стране VPN-сервисы.
Жалуются на проблемы даже игроки в World of Tanks — соответствующие сообщения появились на форуме игры.
Перебои наблюдают не только жители Минска — в Витебске испытывают проблемы с домашним интернетом. «Отправка сообщений через Viber происходит с задержкой примерно в 10 минут», — сообщил один из читателей издания. При этом перебои наблюдаются не у всех пользователей.
В «Белтелекоме» признали, что проблема существует, однако утверждают, что перебои вызваны «перегрузкой каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве».
В Белоруссии 9 августа в 8 утра начались выборы президента. В Минск стянута военная техника.
На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Основным конкурентом считается Тихановская.
Подготовка к выборам сопровождалась многотысячными митингами против Лукашенко и задержаниями его противников. Накануне вечером в центре Минска автомобилисты гудели против действующего президента, ОМОН задерживал пешеходов, поддержавших такой протест.