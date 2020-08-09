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09.08.2020 21:46
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В Белоруссии начались столкновения с силовиками. В Минске почти не работает связь, недоступен даже сайт государственного информагентства

Недовольные голосованием на президентских выборах в Белоруссии вышли на улицы. Там их ждал ОМОН.

Столкновения с силовиками происходят на проспекте Машерова в Минске, передает вечером 9 августа корреспондент ТАСС. Телеканал Белсат уточняет, что на проспекте около 1000 человек. По данным издания, на проспекте Победителей в Минске проходят жесткие задержания, есть раненые. Задержания проходят и в других городах — например, Витебске и Могилеве.

Ранее сообщалось о перебоях с интернетом и связью, однако сейчас в Минске, судя по всему, их почти отключили. Недоступен не только крупнейший оппозиционный новостной портал tut.by, но и государственное информагентство БелТА. Бывший IT-консультант ФБК Владислав Здольников в своем телеграм-канале написал, что в Белоруссии «почти целиком выключили интернет».

Как писала «Фонтанка», задержания избирателей проходят по всей стране.

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Комментарии (17)

Милан Бухарев
Так ещё не озвучили результаты голосования! Так чего тогда разгоняют людей?
Als
Какое никто у них этот Цепкало, судя по текущему интервью. Трусливая срань. Хреновые претенденты в Бацьки.
Nerevar
Надо не на интернет полагаться, а развивать вновь КВ/СВ шарманки. СВ-диапазон в приёмниках уж точно есть во многих, а с КВ проблемы...
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