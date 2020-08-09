Пока в Петербурге собираются, в Минске уже задерживают. Возмущенных избирателей забирает милиция
Белорусская милиция начала задерживать собравшихся у избирательных участков людей. Как пишет 9 августа портал TUT.BY со ссылкой на читателей, у некоторых избирательных участков проходят задержания собравшихся там людей. Сообщается о задержаниях у избирательных участков, которые расположены в школах №6 и №105 в Минске и в Могилеве возле ТЦ «Атриум» .
Как добавляет «МБХ.Медиа», в белорусской столице на проспекте Победителей также начались точечные задержания. Там находятся как минимум 5 автобусов ОМОНа, собравшихся людей разгоняют.
Многих избирателей возмутило закрытие в 20:00 большинства участков на фоне стоящий около них очередей из белорусов, которые желали законного волеизъявления. Глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина заявила в эфире телеканала «Беларусь-1», что она лично была против продления работы некоторых избирательных участков в Минске. Кроме того, уже обнародован государственный экзит-полл, согласно которому Лукашенко набирает почти 80% голосов, что также возмутило многих белорусов.
В Петербурге недовольные избиратели устроили импровизированный митинг у отделения посольства республики. К ним прислали «космонавтов». Общая картина дня — в материале «Фонтанки».