Пока в Петербурге собираются, в Минске уже задерживают. Возмущенных избирателей забирает милиция

Белорусская милиция начала задерживать собравшихся у избирательных участков людей. Как пишет 9 августа портал TUT.BY со ссылкой на читателей, у некоторых избирательных участков проходят задержания собравшихся там людей. Сообщается о задержаниях у избирательных участков, которые расположены в школах №6 и №105 в Минске и в Могилеве возле ТЦ «Атриум» .

Как добавляет «МБХ.Медиа», в белорусской столице на проспекте Победителей также начались точечные задержания. Там находятся как минимум 5 автобусов ОМОНа, собравшихся людей разгоняют.

