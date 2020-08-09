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09.08.2020 21:04
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Пока в Петербурге собираются, в Минске уже задерживают. Возмущенных избирателей забирает милиция

Белорусская милиция начала задерживать собравшихся у избирательных участков людей. Как пишет 9 августа портал TUT.BY со ссылкой на читателей, у некоторых избирательных участков проходят задержания собравшихся там людей. Сообщается о задержаниях у избирательных участков, которые расположены в школах №6 и №105 в Минске и в Могилеве возле ТЦ «Атриум» .

Как добавляет «МБХ.Медиа», в белорусской столице на проспекте Победителей также начались точечные задержания. Там находятся как минимум 5 автобусов ОМОНа, собравшихся людей разгоняют.

Многих избирателей возмутило закрытие в 20:00 большинства участков на фоне стоящий около них очередей из белорусов, которые желали законного волеизъявления. Глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина заявила в эфире телеканала «Беларусь-1», что она лично была против продления работы некоторых избирательных участков в Минске. Кроме того, уже обнародован государственный экзит-полл, согласно которому Лукашенко набирает почти 80% голосов, что также возмутило многих белорусов.

В Петербурге недовольные избиратели устроили импровизированный митинг у отделения посольства республики. К ним прислали «космонавтов». Общая картина дня — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

aaignat
Я вот не пойму. Приезжают белорусы и охают-ахают от цен, гастарбайтеров, проблем в нашей социалке. Что они поменять-то хотят?
yar_5e4cc335310b6
Бывший совок-проклятое место.
Все же наверное отрицательный отбор сделал свое черное дел на этой территории.
kоt-obormot
Ничему история не учит. Особенно шестерок-прихлебателей.
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