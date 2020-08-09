К зданию белорусского посольства в Петербурге прибывают полицейские в спецобмундировании, сообщает 9 августа вечером корреспондент «Фонтанки». Там собрались белорусы, недовольные тем, что они не смогли проголосовать на выборах президента своей страны.

Толпа после окончания голосования в восемь часов вечера расходиться не торопиться, однако отдельные граждане поддаются на уговоры полиции и все же покидают улицу Бонч-Бруевича. Те, кто пока стоит на месте, скандируют «позор» и «жыве беларусь» (да здравствует Белоруссия). Сотрудники просят не занимать проезжую часть и разойтись, но никаких активных действий не предпринимают. «Космонавтов», по оценкам корреспондента, приехало не много — около десяти человек.

«Остались разрозненные группки в общей численности человек 30-40. Стоят тихо, никто ничего не скандирует», - сообщают к девяти часам очевидцы.



В посвященном голосованию чате соотечественники просят не поддаваться на провокации и убрать за собой мусор.



Во время голосования в Петербурге порог избирательного участка преодолеть не удалось сотням человек. Внутри была только одна урна. Аналогичная ситуация в Москве, очереди были и в Минске.



По данным государственного экзит-полла, больше 80 процентов голосов получил действующий президент Александр Лукашенко.

