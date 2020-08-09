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09.08.2020 20:47
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К белорусскому посольству в Петербурге прибыли «космонавты». Полицейские угрожают разогнать непроголосовавших белорусов

К зданию белорусского посольства в Петербурге прибывают полицейские в спецобмундировании, сообщает 9 августа вечером корреспондент «Фонтанки». Там собрались белорусы, недовольные тем, что они не смогли проголосовать на выборах президента своей страны.

Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин

Толпа после окончания голосования в восемь часов вечера расходиться не торопиться, однако отдельные граждане поддаются на уговоры полиции и все же покидают улицу Бонч-Бруевича. Те, кто пока стоит на месте, скандируют «позор» и «жыве беларусь» (да здравствует Белоруссия). Сотрудники просят не занимать проезжую часть и разойтись, но никаких активных действий не предпринимают. «Космонавтов», по оценкам корреспондента, приехало не много — около десяти человек.

«Остались разрозненные группки в общей численности человек 30-40. Стоят тихо, никто ничего не скандирует», - сообщают к девяти часам очевидцы.

В посвященном голосованию чате соотечественники просят не поддаваться на провокации и убрать за собой мусор.

Во время голосования в Петербурге порог избирательного участка преодолеть не удалось сотням человек. Внутри была только одна урна. Аналогичная ситуация в Москве, очереди были и в Минске.

По данным государственного экзит-полла, больше 80 процентов голосов получил действующий президент Александр Лукашенко.

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Комментарии (3)

kоt-obormot
Это бурятам не в Хабаровск лететь.
Ark7
Посольства Белоруссии в СПб нет. Все посольства в Москве. В других городах могут быть только консульства
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