Белорусы, которые не смогли проголосовать на выборах президента в петербургском посольстве своей страны, устроили импровизированный митинг. Полиция требует, чтобы они разошлись. По наблюдениям корреспондента «Фонтанки», возле дипмиссии собрались около 2 тысяч человек.

В 8 вечера 9 августа к толпе вышел представитель избирательной комиссии, поблагодарил всех за участие, сказал, что участок для голосования закрывается, чем вызвал гул неодобрения и требования пустить к бюллетеням. «Мы смогли принять столько, сколько мы смогли принять», — добавил сотрудник дипмиссии, после чего его голос поглотил шум толпы.

В очереди нашлись те, кто не смог попасть на участок, стоя у посольства с раннего утра. По данным наблюдателей, проголосовали чуть больше трехсот человек, некоторые белорусы сообщали, что в списках комиссии были за номером 600.



Толпа, отмечают корреспонденты, в основном настроена оппозиционно. Те, кто голосовал за Тихановскую, в качестве хитрости придумали два способа заявить о себе не тайно — повязывали белые ленты и складывали бюллетень в урну, предварительно сложив его гармошкой. Также поступали их земляки в самой Белоруссии.



Полиция, пока не закрылся участок, в процесс никак не вмешивалась. Белорусы тихонько с телефонов слушали Цоя и переписывались в специально созданном чате.



Волонтеры в толпе собирают подписи под жалобой, в которой сказано, что их права нарушены — на участке была всего одна кабинка для голосования.



Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Основным оппозиционным кандидатом стала Светлана Тихановская. В Москве, Петербурге и других городах по всему миру граждане этой страны стояли в очередях, были столпотворения и в самом Минске. Пока население голосовало, белорусскую столицу поглотила военная и другая спецтехника, все места, где в Минске проходят митинги, перекрыты кордонами.