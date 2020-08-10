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10.08.2020 00:01
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Силовики в Минске начали штурм баррикад протестующих. В ход пошли водометы и гранаты

Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые успели выстроить из подручных материалов протестующие. Как сообщает 9 августа «Медизона», милиция начала массово использовать водометы и забрасывать митингующих светошумовыми гранатами.

Также подъехали автомобили быстрого реагирования «Рубеж», на которых спереди установлены решетки. При этом Znak.com пишет, что люди отказываются уходить с улиц. «Город буквально восстал: на улицах полно машин, которые абсолютно все едут и сигналят, народ собирается у избирательных участковых комиссиях и требует показать им протоколы голосования, однако в ответ на их просьбы организаторы выборов вызывают автозак», - сообщает корреспондент издания.

В городе по-прежнему нет интернета и фактически отсутствует связь. Журналисты уверяют, что народ продолжает «плотным потоком» идти в центр, хотя там происходят жесткие столкновения с силовиками.

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Комментарии (9)

Memory17
Тем, кто сидит по 20 лет, надо учить историю, из новейшего: каддафи, хусейн, мугабе )
Последний не решился стрелять в народ и его просто выкинули из дворца )
Wert
Идите домой и выспитесь, завтра на работу.
Piter Pen
Если нет интернета - откуда твиты с фото, видео?
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