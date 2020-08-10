Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые успели выстроить из подручных материалов протестующие. Как сообщает 9 августа «Медизона», милиция начала массово использовать водометы и забрасывать митингующих светошумовыми гранатами.



Также подъехали автомобили быстрого реагирования «Рубеж», на которых спереди установлены решетки. При этом Znak.com пишет, что люди отказываются уходить с улиц. «Город буквально восстал: на улицах полно машин, которые абсолютно все едут и сигналят, народ собирается у избирательных участковых комиссиях и требует показать им протоколы голосования, однако в ответ на их просьбы организаторы выборов вызывают автозак», - сообщает корреспондент издания.