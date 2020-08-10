Итоговая явка на президентских выборах в Белоруссии оказалась самой низкой с выборов 2001 года

По итоговым данным, когда закрылись все избирательные участки на президентских выборах в Белоруссии, явка составила 84,05 процента.



Согласно данным на сайте ЦИК, самая высокая явка - в Брестской области, больше 91 процента. Меньше всего от общего количества зарегистрированных избирателей оказалось в Минске, пришли 66,1 процент.

В 2015 году проголосовали 86,75% избирателей, в 2006 пришли больше 92 процентов, и 83,86% отдали свои голоса в 2001 году.

По предварительным данным, действующий президент Александр Лукашенко выборы снова выигрывает. После окончания голосования в Минске начались масштабные акции протеста и жесткие столкновения с силовиками. «Фонтанка» ведет трансляцию ночных событий в городах Белоруссии.