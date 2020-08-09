Протестующие в Минске начинают строить баррикады. Силовики стреляют резиновыми пулями, есть раненые
Протестующие на проспекте Машерова в Минске вытаскивают на дорогу мусорные контейнеры, ведра, цветочные клумбы и сооружают из них баррикады на проезжей части. Об этом 9 августа сообщает «Медиазона».
По оценке журналистов, на улице Немига в белорусской столице собрались около 20 тысяч человек. Многие из них зажгли фонарики, что создало крайне впечатляющее зрелище.
Люди подтянули мусорные баки, строительные приспособления и сделали некое подобие баррикады. Люди подымают телефоны и светят фонариками вверх. ОМОН стрелял из чего-то в землю, не успели понять что это. pic.twitter.com/S1Vy8BmK6F— Еврорадио (@euroradio_ru) August 9, 2020
Как сообщает «МБХ Медиа», вслед за светошумовыми гранатами и слезоточивым газом силовики начали применять резиновые пули. Есть раненые в ноги.