Протестующие на проспекте Машерова в Минске вытаскивают на дорогу мусорные контейнеры, ведра, цветочные клумбы и сооружают из них баррикады на проезжей части. Об этом 9 августа сообщает «Медиазона».



По оценке журналистов, на улице Немига в белорусской столице собрались около 20 тысяч человек. Многие из них зажгли фонарики, что создало крайне впечатляющее зрелище.