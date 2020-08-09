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09.08.2020 23:46
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Протестующие в Минске начинают строить баррикады. Силовики стреляют резиновыми пулями, есть раненые

Протестующие на проспекте Машерова в Минске вытаскивают на дорогу мусорные контейнеры, ведра, цветочные клумбы и сооружают из них баррикады на проезжей части. Об этом 9 августа сообщает «Медиазона».

По оценке журналистов, на улице Немига в белорусской столице собрались около 20 тысяч человек. Многие из них зажгли фонарики, что создало крайне впечатляющее зрелище.

Как сообщает «МБХ Медиа», вслед за светошумовыми гранатами и слезоточивым газом силовики начали применять резиновые пули. Есть раненые в ноги.

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Комментарии (5)

Wert
Теперь их пожрет "майдан животворящий".
constn
Не-а. Это не оно. Оно из этого не будет.
Piter Pen
Белоруссия - партизанский край, в деревнях после великой отечественной хозяйственные граждане припрятали арсеналы - немецкие и советские карабины, мп-40, ппш, ппд, валтеры, тт, парабеллумы.... надеюсь горячие головы не начнут палит из них в соплеменников из барикад..
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