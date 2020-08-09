В центре Минска продолжаются столкновения: вслед за гранатами пошел слезоточивый газ. «Видны люди в крови»
У стелы «Минск — город-герой», где собираются основные силы протестующих против итогов выборов Белоруссии, милиционеры применили слезоточивый газ. Об этом 9 августа вечером сообщает Sputnik.by.
Минск. Пиротехника пошла pic.twitter.com/6b8tqHVNK5— Людмила Алексеевна (@Ukd0CUeeDDpM8vi) August 9, 2020
По данным издания, несколько человек ранены, «видны люди в крови». Местные СМИ пишут о десятках пострадавших, к стеле подъезжают машины скорой помощи. Как сообщалось ранее, милиционеры также применяют светошумовые гранаты.
Какая жесть! Власть воюет против собственного народа pic.twitter.com/EHE9LRsHBz— Чай з варэннем (@belteanews) August 9, 2020
По последним данным, ОМОН выстроился цепью и наступает на протестующих, задерживая всех. Как пишет Sputnik.by, схожая ситуация сложилась в Бресте и Гродно. В последнем милиция уже тоже применила слезоточивый газ. В МВД Белоруссии официально заявили, что им ничего неизвестно о пострадавших протестующих.