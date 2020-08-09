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09.08.2020 23:00
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В центре Минска продолжаются столкновения: вслед за гранатами пошел слезоточивый газ. «Видны люди в крови»

У стелы «Минск — город-герой», где собираются основные силы протестующих против итогов выборов Белоруссии, милиционеры применили слезоточивый газ. Об этом 9 августа вечером сообщает Sputnik.by.

По данным издания, несколько человек ранены, «видны люди в крови». Местные СМИ пишут о десятках пострадавших, к стеле подъезжают машины скорой помощи. Как сообщалось ранее, милиционеры также применяют светошумовые гранаты.

По последним данным, ОМОН выстроился цепью и наступает на протестующих, задерживая всех. Как пишет Sputnik.by, схожая ситуация сложилась в Бресте и Гродно. В последнем милиция уже тоже применила слезоточивый газ. В МВД Белоруссии официально заявили, что им ничего неизвестно о пострадавших протестующих.

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Комментарии (13)

Лаврентий Павлович Б.
Лукашенко завтра с утра раздаст всем драников, все покушают и пойдут работать.
216946673
Уверен что Лукашенко найдет силы подавить наймитов из разных стран. Дай Бог ему силы! Нам бы такого президента!
zonnek
Ну неужели ждать киевского майдана, что бы как на украине бардак начался?
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