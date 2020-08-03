«Это первый политтехнолог, которого преследуют за комментарии». Адвокат задержанного в Белоруссии Шклярова рассказал, что тот «ничего не координировал»
Задержанный в Белоруссии политтехнолог Виталий Шкляров считает, что его преследуют по политическим мотивам. Об этом изданию TUT.BY 3 августа рассказал его адвокат Антон Гашинский.
«Виталий выглядит подавленным, он уверен, что его задержали незаконно, и то, что ему вменяется, не поддается никакой критике. Он считает себя пострадавшим за те статьи, которые он писал — это очевидное политическое преследование. Фактически это первый политтехнолог, которого преследуют за его комментарии», - подчеркнул адвокат.
По словам Шклярова, которые передает Гашинский, с белорусским оппозиционером Сергеем Тихановским он «никак не взаимодействовал», никого не «мобилизовал» и ничего не «координировал». Более того, его в момент описываемых событий якобы даже не было в Белоруссии.
Напомним, российский политтехнолог, работавший над избирательными кампаниями Барака Обамы, Ксении Собчак и Ангелы Меркель, проходит подозреваемым по делу в отношении Тихановского (его обвиняют по ст. 342 ч. 1 УК — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Его задержали 29 июля. Белорусский телеканал ОНТ в тот же день показал россиянина Дмитрия Попова, который уверял, что его якобы принудительно «завербовали» на работу к Шклярову в Петербурге.
29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 33 россиянина, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнера. В Кремле заверили, что у российской стороны нет информации о противоправных действиях задержанных в Белоруссии граждан. Посол РФ в Минске сообщил о том, что россияне опоздали на рейс в «третью страну». Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки». Президент Белоруссии заявил, что задержанные россияне являются только «первой группой», заброшенной в страну.