«Это первый политтехнолог, которого преследуют за комментарии». Адвокат задержанного в Белоруссии Шклярова рассказал, что тот «ничего не координировал»

Задержанный в Белоруссии политтехнолог Виталий Шкляров считает, что его преследуют по политическим мотивам. Об этом изданию TUT.BY 3 августа рассказал его адвокат Антон Гашинский.



«Виталий выглядит подавленным, он уверен, что его задержали незаконно, и то, что ему вменяется, не поддается никакой критике. Он считает себя пострадавшим за те статьи, которые он писал — это очевидное политическое преследование. Фактически это первый политтехнолог, которого преследуют за его комментарии», - подчеркнул адвокат.

